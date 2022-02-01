ابرز عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 01 فبراير 2022

ابرار ..

القائد يزور مرقد الإمام الخميني عشية بدء عشرة الفجر ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية

كيهان..

- يوم جاء الإمام .. حلول الذكرى السنوية الثالثة والأربعين لعودة الإمام الخميني (رض) للوطن

ايران ..

- مؤشرات إنتعاش في شتى مجالات الإنتاج تطفو على السطح في البلاد

حمايت ..

- حركة أنصار الله اليمنية تشن ثالث عمليات إنتقامية في عمق الأراضي الإماراتية

سياست روز ..

- صواريخ ذو الفقار اليمنية تتحول الى كابوس حقيقي مرعب لأبوظبي وتل أبيب

اطلاعات ..

حركة أنصار الله توجه ضربات بالصواريخ والمسيرات لأهداف إقتصادية في دبي وأبوظبي

رسالت ..

- تفاقم الأجواء على الحدود الروسية الأوكرانية وتزايد مخاوف إندلاع حرب رغم جهود التهدئة

آفتاب يزد ..

- أوروبا تتحرك للحصول على الغاز من قطر وآذربيجان وأمريكا بتفاقم الأجواء مع روسيا

جوان ..

- ملك البحرين يصدر تعليمات خاصة لأجهزة الأمن بالتعاون مع المخابرات الصهيونية الموساد

مردم سالاري ..

- صدور أحكام إعدام بحق عشرة من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين المحظور بمصر

جمهوري اسلامي ..

- الأمم المتحدة تتحدث عن قيام حركة طالبان بإعدام أكثر من مئة مسؤول سابق بأفغانستان

قدس ..

- الدفاع الجوي السوري يتصدى لغارة جوية صهيونية على ضواحي العاصمة دمشق

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

الصحافة

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( مفاجأة أنصار الله لهرتسوغ ).. شنت القوات اليمنية المشتركة هجوما بالصواريخ والمسيرات على اهداف في عمق الاراض الاماراتية في اطار عمليات " اعصار اليمن الثالثة " , وهي ثالث عمليات يمنية انتقامية على مدى ايام ردا على تصعيد الامارات لهجماتها على المدن والقرى اليمنية .

( إن ما يميز عمليات إعصار اليمن الثالثة عن سابقتيها يتمثل بتزامنها مع زيارة رئيس الكيان الصهيوني للأمارات وكونها صفعة مزدوجة) فصواريخ "ذو الفقار" اصابت اهدافا اقتصادية في ابو ظبي , فيما استهدفت مسيرات "صماد" اهداف اخرى في دبي وذلك في رسالة انذار للامارات من مغبة اللعب بالنار باليمن واخرى لرئيس الكيان الصهيوني تقول ان الصواريخ والمسيرات اليمنية قادرة تمامل على تدمير اهداف استراتيجية بفلسطين المحتلة . ويرى خبراء استراتيجيين ان الضربات اليمنية في العمق الامارتي قد تأخذ ابعادا اكبر تماما اذا ما واصلت ابو ظبي مشاركتها في الحرب على اليمن .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( ضمانات عملية ملموسة ).. قد يبدو للوهلة الاولى ان الازمة الاوكرانية هي صراع بين موسكو وكييف, الا ان مسار الاحداث والتطورات بشأن هذه الازمة اثبت .. ( أن القوى الغربية تستغل الأزمة الأوكرانية لإضعاف روسيا فيما تتحرك الأخيرة عبر هذه الأزمة لأحياء مكانتها وثقلها بالعالم) وهذا يعني ان هناك مواجهة بين الغرب وروسيا ظاهرها الازمة الاوكرانية . فهناك حشود روسية ضخمة على الحدود مع اوكرانيا يقابلها انتشار واسع للجيش الاوكراني باسلحة غربية متطورة الى جانب انتشار متزايد لقوات حلف الناتو حول اوكرانيا.

ومع ذلك هناك مفاوضات بين روسيا والناتو بزعامة امريكا بدون اي دور لاوكرانيا. مفاوضات حول ضمانات امنية تطالب بها روسيا باوروبا تتلخص بكبح جماح مخططات الناتو التوسعية نحو الشرق , وهي مطالبات ترى امريكا والناتو انها مجرد ذريعة روسية لاعادة نفوذ موسكو على اوروبا الشرقية .

جمهوري اسلامي ...

- صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تقرير لها يتحدث عن (القضاء على أكبر شبكة تجسس " إسرائيلية " بلبنان ).. ازاحت محافل علامية لبنانية الستار عن نجاح قوى الامن في اعتقال عناصر خمسة عشر مجموعة تابعة لشبكة تجسس صهيونية كبيرة بلبنان , وحسب هذه المحافل .. ( نجحت قوى الأمن في إعتقال العشرات من جواسيس الموساد في إطار عمليات سرية بدأتها منذ شهر) كما اعتقلت المتعاونين مع هذه المجموعات الجاسوسية والتي كشفت التحقيقات ان مهمتها تركزت على جمع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ومتغيرات المعادلات السياسية بلبنان وكذلك جمع المعلومات عن مواقع انتشار حزب الله وقدراته التسليحية . والتحقيق كشف ان بعض المتعاونين مع عناصر هذه الشبكة انخدعوا تماما بمزاعم المجموعات التابعة لها بكونها تعمل لصالح منظمات اقتصادية واجتماعية دولية.

خراسان

صحيفة خراسان كتبت في تعليقها السياسي الذي يحمل عنوان (ظلال الخوف تخيم على هرتسوغ ).. وجهت القوات اليمنية المشتركة ضربات بالصواريخ والمسيرات لاهداف اقتصادية في دبي وابو ظبي بعد ساعات من وصول رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ للامارات . ( هرتسوغ وصف زيارته للإمارات بالتاريخية لكنه وجد نفسه في مأزق رهيب وسط أجواء الهلع من الصواريخ والمسيرات اليمنية ) ان عمليات اعصار اليمن الثالثة رسالة انذار يمنية واضحة لا لابو ظبي فحسب بل للكيان الصهيوني ايضا , ولكل من يراهن اقامة تحالفات امنية وعسكرية واستراتيجية مع هذا الكيان , رسالة تقول ان القدرات الاستراتيجية اليمنية قادرة على نقل لنار لعمق اراض العدوان والى اعمق نقطة في فلسطين المحتلة وهنا لابد من القول بان الامارات ستجد نفسها مجبرة على اعادة النظر في موضوع مشاركتها في الحرب العدوانية على اليمن وذلك كخيار استراتيجي للخروج من دائرة هلع الصواريخ والمسيرات اليمنية وقبل ان تصل النار بشكل اوسع لاقتصادها ولمنشآتها الحيوية .

مردم سالاري ..

كتبت صحيفة مردم سالاري في مقالها (أمريكا تبدأ مناورات نووية ).. اعلنت القيادة الاستراتيجية الامريكية التي تشرف على الترسانة النووية وقضايا الحرب النووية عن بدء مناورات قالت ان هدفها رفع مستوى جهوزية مواجهة هجوم نووي والرد عليه , لكنها اكدت ان المناورات لاتتضمن اختبارات نووية . ( إن خطورة قيام أمريكا بمثل هذه المناورات يرتبط بعامل تزامنها مع تفاقم الأجواء مع روسيا حول أوكرانيا) الامر الذي يجعل منها اداة ضغط جدي على موسكو تلوح بأن الامور بشان اوكرانيا وقضايا الامن الاوروبي قد تؤدي اى وقوع حرب شاملة في القارة الاوروبية وحتى في لعالم.

ولا ينسى احد ان وزير الدفاع الروسي حذر قبل اقل من شهر من ان امريكا تخطط لتوجية ضربة نووية مزدوجة لروسيا بتسييرها لقاذفات استراتيجية تحمل صورايخ نووية في مهام متواصلة قرب روسيا .فهل سينزلق العالم في جحيم حرب عالمية ثالثة لن تكون تقليدية ابدا ؟.