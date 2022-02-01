الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
١٠:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد السيستاني يعزي برحيل آية الله صافي كلبايكاني

السيد السيستاني يعزي برحيل آية الله صافي كلبايكاني
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

عزى المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، برحيل المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني.

العالم-العراق

وفيما يلي ترجمه بيان سماحته:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

تلقيت ببالغ الأسى والأسف نبأ رحيل العالم الرباني المرجع الديني آية الله الحاج الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني (رضوان الله عليه).

ان فقدان سماحته الذي كان يُعَدُّ من أركان الحوزة العلمية المقدسة في قم وحسنات هذا الزمان ومن المتميِّزين في خدمة الدين والمذهب لهو خسارة فادحة.

وإنني إذ أعزي في هذا المصاب الجلل إمامنا صاحب العصر (أرواحنا فداه) والعلماء الأعلام وأقرباء الفقيد السعيد وسائر محبّيه، أسأل الله تعالى له علوّ الدرجات وأن يلهم ذويه الصبر الجميل والأجر الجزيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

28 /جمادى الآخرة / 1443 هـ

علي الحسيني السيستاني

المصدر: مكتب السيد السيستاني

روابط ذات صلة

شاهد: انجازات الفقيد آية الله كلبايكاني خلال مسيرته العلمية الزاخرة

قائد الثورة الاسلامیة یعزی برحیل المرجع الديني آية الله العظمى صافي كلبایكاني

وفاة المرجع الديني صافي كلبایكاني في مدينة قم المقدسة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دولة القانون للزاملي: ضرورة تفعيل الدور المهم والفعال للبرلمان

شاهد: الايرانيون يستذكرون حدثا تاريخيا وقع قبل 43 عاماً

السيد السيستاني يعزي برحيل آية الله صافي كلبايكاني

الإمارات ليست قادرة على الخروج من المستنقع اليمني

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاظ ويشن حملة اعتقالات بالضفة

ليبيا توقع عقود"مشروعات عودة الحياة" مع مصر