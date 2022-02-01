هيرتسوغ في الإمارات.. الأهداف والأبعاد

العالم - البوصلة

وأكدت مصادر مطلعة ان كيان الاحتلال رفض طلبا اماراتيا لشراء انظمة مضادة للصواريخ من الكيان، فيما اكد رئيس الكيان ان حجم الاستثمارات بين كيانه والامارات قد تجاوز المليار دولار.

وأكد ضيف الحلقة نهاد ابو غوش مدير مركز المسار للدراسات رام الله الى انه لن تكون ولا يمكن أن تكون القضية الفلسطينية بعيدة عن اهتمامات الشعوب والأمم والقوى الحية العربية، لكن في حسابات الانظمة من الواضح أن هنالك ثمة أوهام لدى بعض الأنظمة العربية بشأن إمكانية نسيان أو تهميش القضية الفلسطينية عبر عمليات التطبيع مع الكيان الاسرائيلي مشيرا الى أن "إسرائيل" تريد أن تجعل الإمارات تابعة لها فيما يتعلق بأمنها.



واعتبر أبو غوش ان الكلام الذي يصدر من دولة عربية شقيقة يصدر في نفس اليوم الذي صدر فيه تقرير اممي عن منظمة العفو الدولية يؤكد بدون التباس ان الكيان الاسرائيلي هو كيان يمارس الفصل العنصري بعشرات الأدلة.



وأشار أبو غوش أن "اسرائيل" تهدف الى الهيمنية وفرض نمط جديد من الاستعمار.

وأضاف أبو غوش أن قطاع الصناعات العسكرية الأمنية والتقنية الدقيقة المتوفرة لدى "اسرائيل"، هي التي ستأخذ الحصة الأكبر من الاستثمارات في الإمارات.

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