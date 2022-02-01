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نمو 40% بمبيعات النفط الإيراني والإيرادات تجري بيسر

نمو 40% بمبيعات النفط الإيراني والإيرادات تجري بيسر
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد نائب بمجلس الشورى الإسلامي أن مبيعات النفط الإيراني شهدت نموا بنسبة تصل إلى 40 بالمئة على أساس سنوي.

العالم - إيران

وأضاف النائب "علي رضا نظري" في تصريح اليوم الثلاثاء أن مبيعات المنتجات غير النفطية شهد زيادة "مذهلة" عن العام السابق.

وأستطرد أن أداء الحكومة والاقتصاد ليس رهنا بالمفاوضات النووية، وأن قضايا البلاد لا يتم ربطها بالمفاوضات مع الغرب، الذي حدد موعدا للوصول إلى اتفاق، وقال إن إيران بالمقابل ليست على عجلة بهذا الأمر.

وكان وزير التجارة والصناعة المعادن الإيراني قد أكد في تصريح سابق، أن مبيعات النفط ومكثفات الغاز نمت 40 بالمئة عن الشهر الأخير من فترة ولاية الحكومة السابقة (إنتهت أغسطس/آب 2021)، وأن هذا يعكس المقاربة الفاعلة في الأوضاع العصيبة.

من جانبه أكد عضو بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، أن مبيعات النفط الإيراني وتدفق ايراداته على البلاد تجري بيسر بالوقت الراهن.

وأعتبر النائب "علي علي زاده" في تصريح اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يعد إيجابيا.

وحول المفاوضات النووية في فيينا بيّن علي زاده أن البرلمان يتابع مجريات المفاوضات، بحيث يجتمع الوفد المفاوض مع لجنة الأمن القومي بعد كل جولة ويقدم تقريرا بهذا الخصوص.

وشدد على أن المجلس لايقف موقف المتفرج ويجب تبني المصالح الوطنية في المفاوضات.

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