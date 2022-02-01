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الإيرانية "هاشمية متقيان" مرشحة للقب أفضل رياضية آسيوية في 2021

الإيرانية
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت اللجنة البارالمبية الآسيوية اليوم الثلاثاء عن أسماء المرشحات لاستلام جائزة أفضل رياضية في القارة الآسيوية في عام 2021 ومن بين هذه الاسماء الإيرانية "هاشمية متقيان" الحاصلة على الميدالية الذهبية في فرع ألعاب القوى.

العالم - إيران

وأعلنت اللجنة البارالمبية الآسيوية، اليوم الثلاتاء، أسماء المرشحين لاستلام جائزة أفضل رياضية في قارة آسيا في عام 2021. وعن فئة النساء تم ترشيح الإيرانية "هاشمية متقيان" للقب جائزة افضل رياضية.

وتم أمس ترشيح روح الله رستمي لهذه الجائزة في قسم الرجال.

وفازت اللاعبة الإيرانية متقيان بالميدالية الذهبية في مسابقات رمي السهم بدورة الألعاب البارالمبية 2020 في طوكيو.

وتمکنت من الفوز بالمركز الأول في مادة رمي السهم وتقلدت الذهبیة لمسافة 24.50 متر لتحصل على الميدالية الذهبية السادسة لإيران في دورة الألعاب البارالمبية.

وتتنافس متقيان للحصول على هذه الجائزة مع مرشحات من كوريا الجنوبية وأندونيسيا والهند والصين.

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