انباء عن إصابة "محمد صلاح" بكورونا وعدم مشاركته في نصف النهائي!

العالم - مصر

وزعمت صحيفة "afrique 55" أن محمد صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته إيجابية قبل خوض اللقاء المرتقب.

جدير بالذكر أن بعثة المنتخب المصري أجرت أمس مسحة طبية خاصة لجميع أفراد البعثة والمرافقين لها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تفرضها لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث جاءت جميع نتائجها سلبية.

ويخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، للمسحة الطبية الرسمية للكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا، المقرر لها مساء الخميس المقبل.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيرة الكاميروني في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة أمم افريقيا، بعدما فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما باستاد أحمدو أهيدجو في إطار ربع النهائي.

في المقابل، تأهل منتخب الكاميرون لنصف النهائي بعدما أحبط مغامرة جامبيا بهدفين نظيفين، في إطار مباريات دور ربع النهائي.

ويتنافس المنتخبان المصري والكاميروني على بطاقة العبور للمحطة الأخيرة من النسخة الحالية لبطولة أمم إفريقيا، حيث يلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من المباراة الثانية في الدور نصف النهائي، التي تجمع بين بوركينا فاسو و السنغال.