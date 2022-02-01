نمو بنسبة 7% بحجم التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي

العالم - إيران

وحسب أرقام مركز الإحصاء الأوروبي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي 4 مليارات و312 مليون يورو خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2021 .

ووفق الإحصائيات فقد بلغت قيمة صادرات أوروبا إلى إيران خلال الفترة المذكورة 3 مليارات و481 مليون يورو أي بنسبة نمو 4% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وحسب تقرير صحيفة "دويجة وله" الألمانية فقد بلغت قيمة صادرات إيران إلى أوروبا 831 مليون يورو أي بنسبة نمو 26% مقارنة من الفترة المماثلة من العام الذي سبقه والذي كان 658 مليون يورو.

وبلغت صادرات أوروبا إلى إيران أعلى نسبة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 مقارنة مع بقية الأشهر وكانت نحو 500 مليون يورو أي بزيادة نسبتها 30% مقارنة مع الشهر المماثل له من العام السابق له.

وتصدرت ألمانيا حجم الصادرات إلى إيران والتي بلغت مليارا و313.6 مليون يورو ومن ثم هولندا 402.5 مليون يورو وإيطاليا 393.4 مليون يورو.

كما كانت ألمانيا المقصد الأول لصادرات إيران للدول الأوروبية إذ بلغت قيمتها 248.8 مليون يورو ومن ثم أيطاليا 163.3 مليون يورو وإسبانيا 85 مليون يورو.

وفي تصريح له أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويسرية المشتركة شريف نظام مافي بأن سويسرا تعد الآن أكبر شريك تجاري أوروبي لإيران حيث تقدمت على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وقال: بعد إعادة الحظر على إيران من قبل إدارة ترامب استمرت غالبية الشركات السويسرية بأنشطتها في إيران ولم تغادر خلافا لشركات سائر الدول الأوروبية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وسويسرا خلال العام الماضي مليارا و 104 ملايين دولار حيث شهد نموا بنسبة 100% من ضمنه مليارا و 94 مليون دولار صادرات سويسرا إلى إيران و9 ملايين و305 آلاف دولار صادرات إيران إلى سويسرا