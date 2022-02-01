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العراق يشارك في منصة مكتب مكافحة الإرهاب

العراق يشارك في منصة مكتب مكافحة الإرهاب
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الاعرجي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشاركة العراق في منصة مكتب مكافحة الإرهاب.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن "الأعرجي، ترأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وجرت خلال الاجتماع، مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأوضح أنه "جرت مناقشة موضوع رئاسة العراق للجنة الأمم المتحدة المعنية باستراتيجية الأمم المتحدة والمقترحات الخاصة بإعداد الصياغات القانونية لمكافحة الإرهاب والإرهابيين الأجانب".

وأكد الأعرجي خلال الاجتماع، على "ضرورة مشاركة العراق وترؤسه لمثل هذه اللجان، لما يمتلكه من خبرة في مجال مكافحة الإرهاب، ولكونه المتصدي الأول لخطر الإرهاب في العالم، فضلا عمّا قدمه من تضحيات"، مشددا على "أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش أيضا، موضوع تنامي ظاهرة الإرهاب في لبنان وأثره على الأمن القومي في العراق، واتخذت القرارات المناسبة بهذا الصدد، كما شهد الاجتماع، الموافقة على مشاركة العراق في منصة مكتب مكافحة الإرهاب المخصصة للاتصال والتعليم في قضايا واستراتيجية مكافحة الإرهاب".

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