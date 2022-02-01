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لافروف يصف الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية بالسلبي

لافروف يصف الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية بالسلبي
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرد الأمريكي الذي بعثته واشنطن على مقترحاتنا حول الضمانات الأمنية، لم يتناول القضايا الأساسية، واصفا إياه بـ"السلبي".

العالم ـ روسيا

وقال في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية: "روسيا ستصر على تفسير صادق لسبب عدم رغبة الغرب في الوفاء بالتزاماته الأمنية".

وأضاف: "موسكو منزعجة من موقف عدد من دول الناتو حول موضوع عدم قابلية تحقيق الأمن"، مشيرا إلى أن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن "وافق على أن هناك موضوعا للتحدث حول مسؤولية الأمن في أوروبا".

وتابع: "الولايات المتحدة أبلغت عبر سوء تفاهم عن ورود رد من روسيا على مقترحاتهم فيما يتعلق بالضمانات الأمنية.. روسيا تواصل التنسيق بين الإدارات لدراسة المقترحات الأمنية الواردة من الولايات المتحدة".

وشدد الوزير الروسي، على أن "ما يقلق أن بعض دول الناتو مثل فرنسا تعلن ضرورة توفير الأمن على أساس وثائق تسبق وثيقة اسطنبول (1999)، و"إعلان أستانا" (2010)".

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