أردوغان خلال اجتماع موسع مع ميقاتي: موقفنا ثابت إلى جانب لبنان

العالم_لبنان

و حسب الوكاله الوطنية للاعلام تم الاجتماع :في مقر ​الرئاسة التركية​ بمشاركة اعضاء الوفدين الوزاريين التركي واللبناني، و أشار اردوغان الى أنه يقول المثل الصديق وقت الضيق وفي اليوم الاسود، ونحن في مستهل هذا اللقاء نؤكد موقفنا الثابت بأننا الى جانب لبنان، ونريد أن نصل الى كل شرائح المجتمع اللبناني من دون تمييز وفي كل المجالات، لا سيما على صعيد التجارة والصحة والامن والطاقة، ولدينا امكانات كبيرة نريد ان نستخدمها مع لبنان.

وأشار إلى أننا نقدر جهودكم في اجراء الاصلاحات الضرورية، وفي الوقت ذاته سنستمر في التعاون الثنائي في كل المجالات، وقد اتفقنا على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين البلدين في النصف الاول من هذا العام، اضافة الى تشكيل لجنة مشتركة لحل المشكلات العالقة بين البلدين.

وتحدث عن أهمية دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، وعن استمرار التعاون في مجالات الطاقة والصحة والسياحة والنقل والاشغال وعلى التعاون اللبناني مع الشركات التركية، خاتمًا "انا على ثقة بأن المحادثات التي اجريناها ستعمق علاقاتنا اكثر فاكثر.

بدوره، قال ميقاتي: فخامة الرئيس، قلتم في كلمتكم إن الصديق هو وقت الضيق، وأنا أقول إن الأخ هو دائما الى جانب أخيه، ونحن على الدوام نشعر بأن علاقاتنا هي علاقات اخوة، ففي كل المحطات أنتم تكونون الأوائل في مد يد العون للبنان ومساعدته، خصوصا في الأزمات المتتالية التي يمر بها.



أضاف: أذكر فخامة الرئيس أن خلال محادثاتنا المشتركة في بيروت عام 2005، اتخذنا معا قرارا بإلغاء التأشيرات بين البلدين ما ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية. نحن اليوم في أمس الحاجة إلى التعاون والمساعدة من قبلكم ، وإن محبتكم الشخصية للبنان وعلاقاتنا الشخصية الوطيدة ستفتح الكثير من الابواب للتعاون والمساعدة، واسمح لي بأن أقول إن المشاعر التي عبرت عنها تجاه لبنان واللبنانيين في هذا الاجتماع الموسع هي جزء بسيط مما قلته لي في اجتماعنا الثنائي