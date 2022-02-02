مجلس النواب الليبي يواصل جلساته لتحديد مصير حكومة الدبيبة + فيديو

العالم – ليبيا

تواصلت جلسات مجلس النواب الليبي بطبرق شرق البلاد برئاسة عقيلة صالح وبحضور عدد من البرلمانيين الليبيين، وذلك استكمالا للجسلات السابقة، لتحديد مصير حكومة الدبيبة التي يعتبرونها منتهية الولاية من 24 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واستمرت الجلسات البرلمانية رغم حادثة الطائرة حيث تأخر وصول بعض نواب الجهة الغربية، الأمر الذي رأى فيه عقيلة صالح جريمة تقيد حرية تنقل الأشخاص.

وتناول النواب الحاضرون تقرير لجنة خارطة الطريق، كما اتفقوا على تشكيل لجنة تعنى بالتشاور مع مجلس الدولة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعا للدستور ثم إحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، إضافة إلى العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، ومطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.

هذا وتم الاتفاق خلال الجلسة على التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وعلى وزارة الخارجية إتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.

وانتهى فصل آخر من الجلسات النيابية معلنا عن جلسة أخرى الأسبوع المقبل، من أجل النظر لبديل للدبيبة، الأمر الذي يرى فيه البرلمان الليبي الحل الوحيد لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال.

وبين التوافق والتعارض بين أعضاء مجلس النواب داخل قبة البرلمان لمناقشة طرح جدول الأعمال يبقى تاريخ الثامن من فبراير الجاري تاريخا تترقبه الأنظار داخل الشارع الليبي للمترشح الجديد لرئاسة الوزراء الليبيية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..