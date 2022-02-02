ابرز عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 02 فبراير 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

* كيهان..

- وصول ناقلة نفط إيرانية عملاقة تحمل مليوني برميل إلى فنزويلا رغم إجراءات الحظر الأمريكية .

* سياست روز ..

- القوى الغربية تواصل وضع العراقيل والعقبات في طريق توصل مفاوضات فيينا لنتائج نهائية .

* جمهوري اسلامي ...

- حركة أنصار الله اليمنية تقصف غرفة عمليات مرتزقة الإمارات في محافظة شبوة بالصواريخ.

* عصر ايرانيان ..

- تسارع وتيرة خروج الشركات الأجنبية من الإمارات بعد الضربات الصاروخية اليمنية الأخيرة .

* جوان ..

- كابوس الهجرة المعاكسة يخيم على الكيان الصهيوني بتزايد المخاوف من قدرات جبهة المقاومة .

* ابرار ..

- منظمة العفو الدولية .."إسرائيل" تمارس أبشع أشكال التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

* اطلاعات ..

- القوات الأمريكية في العراق تسقط مسيرة للحشد الشعبي كانت تلاحق مجموعة "داعشية" .

* وطن امروز ..

- إستمرار المشاورات بين القوى والأحزاب السياسية في العراق حول تشكيل حكومة جديدة .

* خراسان ..

- تزايد إحتمال تنحي رئيس الوزراء البريطاني عن منصبه على خلفية فضيحة بارتي غيت .

* آرمان ملي ..

- الخارجية الروسية .. من المبكر جدا الآن الحديث عن الإعتراف بحكومة حركة طالبان بأفغانستان .

* آفتاب يزد ..

- تل أبيب تتحدث عن رغبة الإمارات في توظيف رساميل بعشرة مليارات دولار بالكيان الصهيوني.

ابرز ماجاء من آراء وتحليلات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء



ابرز ماجاء من آراء وتحليلات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

1-سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( ليحلوا مشاكلهم بأنفسهم )...

تدعي القوى الغربية في مفاوضات فيينا بانها حريصة على احياء الاتفاق النووي , الا ان الذي يحدث على ارض الواقع في هذه المفاوضات هو ان هذه القوى تريد اتفاقا بمعاييرها الخاصة لاستخدامه كورقة رابحة للتعتيم على عجزها وفشلها مقابل شعوبها في الداخل.

( إن موقف إدارة بايدن نموذج لواقع محاولة توظيف مفاوضات فيينا لتغطية نقاط ضعفها وإحباطاتها الداخلية )

فكل المؤشرات تدل على تهاوي شعبية بايدن في ظل ملف اداء ضعيف مقابل كورونا والاوضاع الاقتصادية وهناك ايضا الانسحاب الذليل من كابول, ومن هذا المنطلق تحاول ادارة بايدن التوصل لاتفاق على المعايير الامريكية الاوروبية بمفاوضات فيينا يرتكز على تنازلات تتصور امريكا بان ايران قد تقدمها بالمفاوضات,اتفاق تستخدمه هذه الادارة كورقة رابحة داخليا. وهكذا الحال بالنسبة لفرنسا وبريطانيا ايضا .ولكن المسالة هنا هي ان ايران تشارك في هذه المفاوضات من موقع قوة تماما بافشالها للحظر عمليا وبقدراتها الاستراتيجية الفائقة ومن هنا يبقى السبيل الوحيد لتوصل مفاوضات فيينا لاتفاق جيد بالنسبة لايران هو الغاء الحظر بالكامل وتوفر ضمانات لبقاء الاتفاق و ضمان حقوق ومصالح بلادنا فيه , وهذا يعني انهيار رهان القوى الغربية.

2- خراسان ...

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( ماذا وراء تراجع الإمارات في اليمن )..

بعد كل الضجة الدعائية الواسعة للتحالف السعودي وخاصة من قبل الامارات حول انتصارات مزعومة لالوية العمالقة المدعومة امارتيا

باليمن , اضطرت الامارات لسحب قواتها ومرتزقة الوية العمالقة هذه من محافظتي شبوة ومأرب اليمنيتين بذريعة انتهاء مهمتها.

( إن وراء سحب الإمارات مرتزقتها عدة عوامل أبرزها خوفها من ضربات القوات اليمنية وتحمل هؤلاء المرتزقة خسائر جسيمة )

وهناك عامل فشل التكتيكات العسكرية للتحالف وحدوث انهيارات في صفوف مرتزقته , وبالطبع لعبت عملية اعصار اليمن الاولى دورا رئيسيا في افهام الامارات بأن الثمن الذي ستدفعه بتصعيدها لهجماتها والعودة عسكريا بشكل كامل لميدان المعارك باليمن سيكون باهضا جدا. وهناك عامل حاسم اخر وراء سحب الامارات لمرتزقتها من شبوة ومأرب يتمثل باحتمال وصول النار لابو ظبي ودبي , وهوما بدأ يحدث في الواقع .

3- اطلاعات ..

سلطت صحيفة اطلاعات الضوء على جانب من الاجواء والتطورات التي ترتبط بالازمة الاوكرانية , وكتبت في تقريرها ( مشادات بين أمريكا وروسيا بمجلس الأمن ).

عقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا بطلب من الولايات المتحدة لمناقشة تطورات الازمة الاوكرانية.

( إجتماع مجلس الأمن الدولي تحول إلى ميدان مشادات ساخنة بين أمريكا وبدعم القوى الأوروبية وروسيا بدعم الصين )

امريكا اتهمت روسيا بتهديد الامن والسلام في العالم بحشد قواتها على الحدود الاوكرانية لغزو هذا البلد , وردت روسيا بأنها اكدت مرارا بانها لا تخطط لغزو اوكرانيا ولا بشن حرب على احد وان حشودها اجراء احترازي في مواجهة خطط ومشاريع للناتو تحمل تهديدا لامنها القومي . وبالبطع لم يتوصل مجلس الامن الان على الاقل لاية نتائج بشأن سبل تهدئة الاجواء وتفادي تفجر الاوضاع .

4- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( تعليمات بايدن للبنتاغون بدعم الإمارات )..

القوات اليمنية المشتركة استهدفت مواقع اقتصادية واستراتيجية في العاصمة الامارتية ابو ظبي وفي دبي ايضا ردا على الغارات الوحشية للتحالف الاماراتي السعودي على المدن والقرى اليمنية.

ويبدو ان امريكا التي شاركت في محاولات اعتراض الصواريخ والمسيرات اليمنية على الامارات باتت قلقة بشأن تغير المعادلات لصالح صنعاء.

( إن الرئيس الأمريكي بايدن أصدر تعليمات للبتاغون لتوسيع دائرة دعم القوات الأمريكية للإمارات والسعودية في حربهما على اليمن)

ومثل هذا الموقف الامريكي دليل بحد ذاته على مدى تاثير عمليات اعصار اليمن بمراحلها الثلاث على تزايد مخاوف التحالف السعودي وحماته وخاصة امريكا من وصول النار الى عمق الاراضي الاماراتية والسعودية , وهي مخاوف باتت تنطلق من توصل البيت الابيض ومستشاريه العسكريين لقناعة باستحالة تحقيق التحالف لاي انتصار في الحرب على اليمن وباقترابه من هزيمة مذلة.

5- عصر ايرانيان

في الشان اليمني ايضا كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها (أمريكا تقف سرا وراء العدوان على اليمن ) .

العجيب في الامر على صعيد الحرب التي يشنها التحالف السعودي منذ سنوات على اليمن هو ان السعودية والامارات تعتبران ان من حقهما شن هذه الحرب الوحشية وتنكران في الوقت ذاته حق اليمنيين في الدفاع عن حياتهم وارضهم ووطنهم .

( إن أمريكا تتصرف برياء كامل بشأن حرب اليمن فهي تتباكى على الأوضاع الإنسانية وتبيع السلاح لدول العدوان)

والواقع هو ان امريكا تشارك من خلف الستائر في الحرب على اليمن الى جانب التحالف السعودية منذ البداية وإلا لما استطاعت السعودية والامارات موصلة هذه الحرب , فسلاح الحرب امريكى وغربي . السلاح الامريكي والغربي بشكل عام هو اداة قتل وذبح اليمنيين .

ان ايران دعت منذ بداية هذه الحرب العدوانية على ضرورة احترام حق الشعب اليمني في تعيين مصيره ومستقبله وضرورة وقف هذه الحرب.