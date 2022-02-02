بعد الخروج من التصفيات.. إقالة الجهاز الفني لمنتخب سوريا

العالم-سوريا

وجاء في البيان الذي نشرته اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري على صفحتها في "فيسبوك": "قررت اللجنة المؤقتة للاتحاد العربي السوري لكرة القدم وبعد التشاور بين أعضائها حل الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني الأول لعدم إظهار الجدية المطلوبة في القيام بالمهام المنوطة به وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول وذلك بسبب فشله في تقديم الإضافة المرجوة لمنتخبنا الذي تعرض للخسارة أمام كل من الإمارات، وكوريا الجنوبية، وودع تصفيات كأس العالم بشكل رسمي.. على أن يتم الإعلان عن تعيين كادر إداري وفني جديد لاحقا لاستكمال الجولتين الأخيرتين من التصفيات أمام كل من لبنان والعراق".

وخسر منتخب سوريا أمس الثلاثاء، أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، ليتجمد رصيد "نسور قاسيون" عند نقطتين في المركز السادس الأخير في ترتيب المجموعة، وفقدت سوريا رسميا فرصة المنافسة على المركز الثالث الذي يخول صاحبه خوض الملحق.

وضمن منتخبا إيران المتصدر وكوريا الجنوبية الوصيف تأهلمها من المجموعة الأولى إلى نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في قطر نهاية العام الحالي، في حين ستتنافس الإمارات (9 نقاط)، ولبنان (6 نقاط)، والعراق (5 نقاط) على المركز الثالث في آخر جولتين.

المصدر: الاتحاد السوري لكرة القدم