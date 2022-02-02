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الفيضانات تضرب هايتي وتحصد الارواح فيها

الفيضانات تضرب هايتي وتحصد الارواح فيها
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفادت السلطات في هايتي بمصرع 4 أشخاص على الأقل وفقدان خامس جراء الفيضانات التي ضربت البلاد بسبب هطول غزير للأمطار.

العالم - الأميركيتان

وكان للأحول الجوية السيئة تأثير على نحو 20 منطقة على الأقل في هايتي في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى غمر المياه لأكثر من 2,500 منزل وتدمير 3 بالكامل.

وأعلن مسؤولو الدفاع المدني عن مصرع 3 أشخاص وفقدان واحد في شمال غرب الدولة الكاريبية الفقيرة، بينما لقي رابع مصرعه في الشمال الشرقي.

وكانت مدينة كاب-هايتيان التي تعد ثاني أكبر مدن هايتي ويبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة الأكثر تضررا، حيث غمرت المياه عددا من أحيائها.

كما لحقت أضرار بجسر يربط سكان بلدة صغيرة بباقي المناطق في الشمال الشرقي، وغمرت المياه منطقة صناعية في نفس المنطقة عند الحدود مع جمهورية الدومينيكان.

وقال الدفاع المدني إن الصورة الكاملة للأضرار لم تكتمل بعد بسبب صعوبة التنقل بين المناطق.

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