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تركيا تصدر بيانا حول عملية جوية نفذتها في سوريا والعراق

تركيا تصدر بيانا حول عملية جوية نفذتها في سوريا والعراق
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

نفذت القوات التركية، عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا.

العالم-تركيا

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن "العملية تهدف إلى "تحييد إرهابيي "بي كا كا / ك ج ك / ي ب ك" وغيرهم، والقضاء على الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود".

وأضافت: "تم تنفيذ عملية نسر الشتاء الجوية ضد أوكار الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا".

وأشارت إلى "استهداف المخابئ والكهوف والأنفاق ومستودعات الذخيرة وما يسمى مقرات القيادة ومعسكرات التدريب التابعة للإرهابيين، خلال العملية".

وأكدت عودة الطائرات التي شاركت في العملية بأمان إلى قواعدها، مشددة على "مواصلة العمليات حتى تحييد آخر إرهابي".

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