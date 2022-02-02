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يريفان تتهم باكو بعرقلة عمل المنضمات الدولية في قره باغ

يريفان تتهم باكو بعرقلة عمل المنضمات الدولية في قره باغ
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، إن أذربيجان تعرقل عمل المنظمات الدولية في منطقة قره باغ.

العالم - أسيا الوسطى

وأضاف الوزير الأرمني، في موجز صحفي في يريفان اليوم مع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ: "يجب أن نلاحظ مع الأسف، أن أذربيجان تتبنى مسالك غير بناءة تجاه قضية عمل المنظمات الدولية. وهي تفرض القيود ليس فقط على عمل المنظمات الدولية االمختلفة، بل وحتى على اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذه هي المنظمة الوحيدة التي كان لها وجود في قره باغ والآن تقيد أذربيجان عملها أيضا".

وأكد وزير خارجية أرمينيا أن يريفان، ملتزمة بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، لكنها تأمل بتشكيل أجواء مناسبة.

وتابع الوزير: "أرمينيا معنية بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ولكن يجب أن نرى نفس الموقف البناء من جانب أذربيجان. الخطاب العدواني والمعادي للأرمن لا يساهم بأي حال من الأحوال في تكوين الجو البناء".

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