الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢
١١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

هاشتاغ: تفاعل مع ذكرى انتصار الثورة الإٍسلامية + فيديو

الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2022.02.22 – هناك جملة وسومات في إيران وعدد من البلدان العربية صعدت صباح الثلاثاء نصاب الترند أبرزها وسم (عشرة الفجر) الذي رفعه الناشطون بمناسبة مرور الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وذكرى رجوع الإمام الخميني إلى أرض الوطن والعاصمة الإيرانية طهران.

العالم - إيران

تحت هذا الوسوم نرصد تغريدة "غالب جواد" الذي قال: الأول من شباط 1979 وعاد الإمام وكان المدد الإلهي للثورة الإسلامية وانتهاء حكم الشاه.. أول أيام عشرة الفجر.

وقال "عمار الصافي": اليوم ذكرىٰ عودة الإمام الخميني قدس سره إلىٰ إيران أول شباط 1979 بعد غياب طويل لتندلع بعدها الثورة الإسلامية وتستمر لمدة عشرة أيام سميت بعشرة الفجر وتوجت بالانتصار.

وقالت "زينب": وعاد الإمام مؤذنا في قلب كل مستضعف أن "حي على الفلاح".

ونختتم هذه التغريدات مع "حسين" الذي قال: شعارك أقام طريق الحق.. لك منا التحية.. لك منا السلام.. خميني أيها الإمام.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

بالفيديو.. إنطلاق فعاليات مهرجان فجر السينمائي بدورته الـ40 بطهران

رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية

الثورة الإسلامية.. يوم خسرت"إسرائيل"شاه إيران

43 عاما على انتصار الثورة الاسلامية.. الانجازات والتحديات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نواب بريطانيون يطالبون بالإفراج عن القادة والسجناء السياسيين في البحرين

البطل الزبيدي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية جلبوع

الصحة الايرانية: اکثر من 38 ألف إصابة و 59 وفاة جديدة بكورونا

ایران تقدم اقتراحا بشان الاسراع في مشروع "بوابة اكو"

عقد الجلسة الثالثة من محاكمة متزعم زمرة "النضال" الارهابية + صور

"قسد" تخطف امرأتين بعد مداهمة منزل بريف الرقة