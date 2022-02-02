هاشتاغ: تفاعل مع ذكرى انتصار الثورة الإٍسلامية + فيديو

العالم - إيران

تحت هذا الوسوم نرصد تغريدة "غالب جواد" الذي قال: الأول من شباط 1979 وعاد الإمام وكان المدد الإلهي للثورة الإسلامية وانتهاء حكم الشاه.. أول أيام عشرة الفجر.

وقال "عمار الصافي": اليوم ذكرىٰ عودة الإمام الخميني قدس سره إلىٰ إيران أول شباط 1979 بعد غياب طويل لتندلع بعدها الثورة الإسلامية وتستمر لمدة عشرة أيام سميت بعشرة الفجر وتوجت بالانتصار.

وقالت "زينب": وعاد الإمام مؤذنا في قلب كل مستضعف أن "حي على الفلاح".

ونختتم هذه التغريدات مع "حسين" الذي قال: شعارك أقام طريق الحق.. لك منا التحية.. لك منا السلام.. خميني أيها الإمام.

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