عقد الجلسة الثالثة من محاكمة متزعم زمرة "النضال" الارهابية + صور

العالم - ايران

ونشر اليوم خلال جلسة المحكمة صور تظهر لقاءات عناصر الزمرة الارهابية مع مسؤولين في السعودية وايضا لقاء المتحدث باسم الزمرة مع الملك السعودي، وايضا وثائق عن لقاء متزعم الجماعة الارهابية ورئيس وزراء كيان الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو.

ووجهت النيابة العامة الايرانية لائحة اتهامات لأسيود ابرزها تشكيل وادارة زمرة ارهابية نفذت العديد من الانفجارات في محافظة خوزستان منها الهجوم الدامي على مدنيين اثناء عرض عسكري عام الفين وتسعة عشر والذي أدى لاستشهاد خمسة وعشرين شخصا واصابة اخرين.

واعتُقل أسيود العام الماضي على يد القوات الامنية الايرانية واعترف بتلقي الدعم من قبل اجهزة استخبارات دول اجنبية لتنفيذ عمليات ارهابية لزعزعة استقرار البلاد.

وبحسب الجهات الامنية في ايران الحركة تتلقى دعما من جهازين الاستخبارات السعودي والاسرائيلي حيث انها كانت تخطط لعمليات كبرى في طهران وأهواز.

وفي نهاية المطاف اعتقلت القوات الامنية الايرانية حبيب الاسيود العام الماضي، واعترف بتلقي الدعم من قبل اجهزة استخبارات دول اجنبية لتنفيذ عمليات ارهابية لزعزعة استقرار البلاد.