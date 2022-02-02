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المرجع الراحل صافي كلبايكاني يوارى الثرى في كربلاء المقدسة

المرجع الراحل صافي كلبايكاني يوارى الثرى في كربلاء المقدسة
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

سيتم نقل جثمان المرجع الديني الراحل آية الله العظمى لطف الله صافي كلبايكاني إلى كربلاء المقدسة بالعراق ليدفن فيها وفقا لوصيته.

العالم - إيران

وجرت مراسم تشییع جثمان المرجع الراحل صباح اليوم الأربعاء في مدينة قم المقدسة بمشاركة العديد من علماء الدين والمسؤولين وحشد غفير من مختلف شرائح الشعب الإيراني.

وانطلقت مراسم التشييع من ساحة "جهاد" حتى مرقد السيدة "فاطمة المعصومة(س)" حيث قرأ آية الله علي كريمي جهرمي صلاة الميت على جثمان المرجع الراحل وتم طوافه حول الضريح الطاهر.

وبناء على ما أعلنته اسرة المرجع الراحل سيتم نقل جثمانه إلى كربلاء المقدسة ليدفن فيها وفقا لوصيته.

وكان المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني قد وافته المنية ليل الإثنين الثلاثاء عن عمر يناهز 103 أعوام.

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