وزير الخارجية الطاجيكي: العلاقات بين دوشنبه وطهران بالمستوى المطلوب

العالم - إيران

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "مهر الدين"، اليوم الاربعاء، لاستعراض نشاطات حكومة طاجيكستان على صعيد السياسة الخارجية للعام 2021.

ونوّه في هذا السياق بالزيارة الرسمية الأولى للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في 14 سبتمبر 2021 وبعد توليه منصب الرئاسة في إيران، إلى جمهورية طاجيكستان، وما أعقبها من توقيع 8 مذكرات للتعاون بين البلدين؛ مؤكدا على دور الزيارة الهام في سياق توسيع العلاقات بين البلدين.

وتطرق مهر الدين إلى آفاق العلاقات الإيرانية الطاجيكية خلال العام 2022؛ مصرحا أن: زيارة الرئيس الإيراني المحترم إلى دوشنبه تركزت بشكل أساسي على العلاقات الثنائية وتحقيق انطلاقة جديدة على صعيد السياسة الخارجية بين الجانبين.

وأعرب الوزير الطاجيكي عن ارتياحه من "التوسع الحاصل في التعاون الثنائي وبما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية والثقافية، على أعقاب هذه الزيارة".

وأضاف: لطالما سعت طاجيكستان إلى تنمية الأواصر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتواصل الجهود من أجل الارتقاء وتعزيز التعاون الثنائي أكثر فأكثر.

وذكر أنه "وفقا لإيعاز رئيسي البلدين شرعت وزارة الخارجية وسائر الجهات المعنية لدى طاجيكستان وإيران، في تنفيذ التوافقات التي أبرمت خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى دوشنبه".

وخلص مهر الدين إلى القول: حسب تقديري، فإن مسار الارتقاء بالعلاقات الإيرانية الطاجيكية بات ملموسا بشكل واضح، وإنني على يقين بأن العام الحالي (الميلادي) سيشهد عددا من الخطوات المشتركة.