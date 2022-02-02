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في ذكرى 43 لإنتصار الثورة الاسلامية..

بالفيديو..رسالة المطران صليبا للقيادات الإيرانية

الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

إعتبر مطران السريان الأرثوذكس في جبل لبنان جورج صليبا بأن 43 ربيعًا التي مرت على الثورة الاسلامية هي سنوات بركة وخير ومقدمة لكل المستضعفين أن ينتفضوا وأن يدافعوا عن كراماتهم، وعن مبادئهم.

العالم - خاص بالعالم

وقال المطران صليبا في حديث لبرنامح 43 ربيعًا في ذكرى الثورة الاسلامية الايرانية على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن تصرفات الحركة الصهيونية ضد الجمهورية الاسلامية، مؤكداً ان المسيحيين يعتبرون اليهود قتلة المسيح وقتلة الانبياء وان الارثدوكس لم يؤيدوا خطوة الفاتيكان قبل 40 عام لغفران اليهود ومازالوا يعادون الحركة الصهيونية رغم انهم لايؤمنون بالعداء للاخرين. موضحاً ان مسيحيي الشرق، ليسوا كمسيحيي الغرب، وهم لايطيقون ما تفعله الحركة الصهيونية بفلسطين والفلسطينيين.

وشكر مطران جبل لبنان وطرابلس مواقع ايران في دعم القضية الفلسطينية مؤكداً ان الصراع الصهيوني العربي مزروع بأعماق قلوبنا وشعورنا ونحن نقدر مواقف الجمهورية الاسلامية في هذا المجال، فهذا الموضوع لامساومة فيه. واعتبر ان الثورة الاسلامية في ايران، شمساً مشرقة لاتحتاج الی من يصفها، مؤكداً ان مواقف ايران ازاء العرب محط تقدير ومن هذه المواقف اغلاق السفارة الاسرائيلية واستبدالها بسفارة لفلسطين.

وأوضح المطران صليبا ان الثورة الاسلامية جاءت من أجل المستضعفين ولهذا لاتزال تدعم حركات المقاومة في فلسطين.

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