مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر الإيراني وبرنامج الغذاء العالمي

العالم - إيران

ووقعت مساعدة الشؤون الدولية والحقوق الإنسانية بجمعية الهلال الأحمر الإيراني منصورة باقري ورئيسة مكتب برنامج الغذاء العالمي نكار كرامي، مذكرة التفاهم لتمديد اتفاقية التعاون المشترك لمواجهة الكوارث الطبيعية في إيران الموقع عليه بين الجانبين في العام 2003 .

وقالت باقري في تصريح لها بهذا الصدد: إن مذكرة التفاهم هذه تتعلق بتعزيز التنسيق بين جمعية الهلال الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي في مجال الوقاية وزيادة الجهوزية وكذلك مواجهة الحوادث والكوارث الطبيعية.

وأضافت أن: التعاون بين المؤسستين في الأزمات الكبرى يجري بصورة عامة في ظل التنسيق العام من قبل وزارة الخارجية وبناء على السياسات الجارية في تقديم المساعدات، وسيقوم الجانبان بالتقدم بالتعاون الثنائي إلى الأمام في مختلف النواحي بهدف تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضحت باقري أن مذكرة التفاهم تتناول مجالات التنسيق والتخطيط لمواجهة الظروف الطارئة وتبادل المعلومات والتنسيق في عمليات مواجهة الأزمات وإنجاز الشؤون الجمركية والمساعدات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتموين.

جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون المشترك بين جمعية الهلال الأحمر الإيراني وبرنامج الغذاء العالمي تتم مراجعتها وتمديدها سنويا.