بولندا تجري مناورات عسكرية على حدودها مع أوكرانيا

العالم- اوروبا

وقال في تصريح لإذاعة "RMF-24"، إن "التدريبات جرت على أراضي المقاطعة بأكملها تقريبا، وكانت مكثفة للغاية بالنسبة للجيش".

وأضاف: "خلال التمرين، استخدمت الوحدات المشاركة بنادق (إم إس بي إس غروت) وأنواعا أخرى من الأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى التدريب على كيفية التنقل في التضاريس".

وأشار إلى أنه "شارك في التدريبات أكثر من 800 من مقاتلي قوات الدفاع الإقليمية، وأنه سيقام تمرين لمدة 14 يوما في المحافظة في الخريف المقبل".

وقوات الدفاع الإقليمية، هي الفرع الخامس من القوات المسلحة البولندية إلى جانب القوات البرية والبحرية والقوات الجوية والخاصة، وتم تشكيلها منذ 3 سنوات، ويتألف كل لواء من 1.5 ألف إلى 2.5 ألف متطوع، ومن المقرر زيادة العدد الإجمالي إلى 45-50 ألف فرد.