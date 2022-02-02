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بريطانيا تحشد جبهة ضد روسيا

بريطانيا تحشد جبهة ضد روسيا
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس نيتها زيارة موسكو بعد تأجيل اضطراري على خلفية إصابتها بفيروس كورونا.

العالم- اوروبا

وأكدت الخارجية البريطانية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن تراس جددت لنظيرها الأوكراني دميتري كوليبا التأكيد على دعم المملكة المتحدة الراسخ لكييف "في وجه العدوان الروسي".

وأعربت تراس وفقا للبيان عن خيبة أملها البالغة إزاء عجزها عن زيارة أوكرانيا الأسبوع الجاري كما كان مقررا، وقالت إنها "تأمل في إعادة جدولة زيارتها قريبا وتعتزم زيارة موسكو في القريب العاجل".

وذكر البيان أن الوزيرين اتفقا على ضرورة أن "يشكل الأوروبيون والحلفاء في الناتو جبهة راسخة وموحدة في مواجهة روسيا"،

وأشير في البيان إلى أن تراس "تبذل جهود الردع والدبلوماسية في آن واحد" في التعامل مع موسكو، بما يشمل "المساعدة في قيادة جهود التنسيق بين الحلفاء لإبقاء روسيا على مسار دبلوماسي، بالتزامن مع تقديم دعم دفاعي ودبلوماسي إلى أوكرانيا".

وشدد الوزيران على أهمية تعزيز أوكرانيا علاقاتها في مجالات مختلفة مع المملكة المتحدة "وبشكل أوسع مع الديمقراطيات في مختلف أرجاء العالم".

كما بحثا "كيفية إسهام الرد الحازم والقوي على الكرملين في ردع العدوان الروسي الحالي والمستقبلي".

وأرسلت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة شحنات كبيرة من الأسلحة الفتاكة إلى كييف، بدعوى تعزيز قوات الحكومة الأوكرانية في وجه "الغزو الروسي المحتمل".

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