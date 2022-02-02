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أكسيوس: "إسرائيل" والإمارات تربطهما قناة سرية منذ أكثر من عقدين!

أكسيوس:
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن موقع أمريكي عن وجود علاقة سرية بين الإحتلال الإسرائيلي والإمارات منذ أكثر من عقدين.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "إسرائيل" والإمارات تربطهما قناة سرية في مجال الدفاع والاستخبارات منذ أكثر من عقدين

كما قال أكسيوس إنه تم الكشف عن القناة السرية بين تل أبيب والإمارات بعد توقيع اتفاقات أبراهام

هذا وكشف الموقع أن وفدا من وزارة الحرب الإسرائيلية زار أبوظبي لبحث دعمها دفاعيا واستخباراتيا عقب هجوم القوات اليمنية على مواقع حساسة في الإمارات ردا على العدوان السعودي الإماراتي على اليمن.

وأبلغت الإمارات الكيان الاسرائيلي حاجتها للمساعدة في مجال الدفاع الصاروخي والتصدي للمسيرات

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هاشتاغ: رئيس كيان الاحتلال في الإمارات + فيديو

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أكسيوس: "إسرائيل" والإمارات تربطهما قناة سرية منذ أكثر من عقدين!