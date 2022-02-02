تقرير: انتهاكات واسعة لحقوق العمال في "اكسبو دبي"

العالم - الامارات

وكما ذكر تقرير شركة “Equidem” الاستشارية فإن حكومة الإمارات، أخفقت في إثبات أن التزاماتها تجاه رعاية العمال في المعرض الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات قد صححت ناهيك عن تحديد انتهاكات الحقوق.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت وكالة “أسوشيتيد برس” تحقيقًا بناءً على مقابلات مع أكثر من 20 عاملاً في إكسبو حول شكواهم، بما في ذلك دفعهم رسوم التوظيف غير القانونية ، ومصادرة أرباب العمل لجوازات السفر وعدم كفاية الطعام.

هذا واستند هذا المقال أيضًا إلى بحث “Equidem” السابق حول ظروف عمال البناء قبل عام من افتتاح المعرض العالمي. عندما قال العمال إنهم حرموا من الأجور لشهور وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال مصطفى قادري، مؤلف تقرير Equidem والمدير التنفيذي للمجموعة ، في مقابلة: “لقد صُدمت بصدق لمعرفة مدى تفشي عدم الامتثال ومقدار العمل الجبري الذي يحدث”.

وتابع:”إنه يثير أسئلة حول مدى فعالية نظام العمل في الإمارات العربية المتحدة. لأن إكسبو هو المشروع الأكثر شهرة في الدولة.”