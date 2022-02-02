السودان.. تظاهرات في مدينة الفاشر رفضاً لزيارة البرهان وحميدتي

العالم - السودان

وذكرت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر، في منشور على صفحتها بفيسبوك، أن وحداً من المشاركين أُصيب بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء تفريق المظاهرة ضد زيارة البرهان وحميدتي، مشيرة إلى وقوع إصابات واعتقالات أخرى ستبين تفاصيلها لاحقاً.

وأوضح مصدر من تنسيقية الفاشر لـ"العربي الجديد"، فضل عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، أن التظاهرة الاحتجاجية ضد الزيارة، بدأت في التجمع أمام مجمع المحاكم بالمدينة، بغرض التحرك نحو أمانة الحكومة، حيث مقر تواجد البرهان وبقية الانقلابيين.

وأشار إلى أن وحدات مشتركة من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات، هاجمت المشاركين وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، وضربتهم بالسياط وأعقاب البنادق، فنتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص، كما تم اعتقال 5 من قيادات "التنسيقية".

وكان رئيس مجلس السيادة ونائبه، وعضوا المجلس الطاهر حجر، والهادي إدريس، وعدد آخر من القيادات الأمنية والعسكرية، قد وصلوا اليوم الأربعاء إلى مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وحضروا اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية لمناقشة سير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ضمن اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المتمردة في دارفور.

واستبقت تنسيقية لجان المقاومة الزيارة، أمس الثلاثاء، بإصدار بيان، أعلنت فيه رفضها القاطع للزيارة، ودعت كل قطاعات المهنيين وقوى الثورة الحية ولجان المقاومة بالأحياء، وفي كل بقاع الولاية ومحلياتها للخروج للشوارع من أجل رفض الزيارة وطرد الانقلابيين.

على صعيد متصل، أعلنت تنسيقية لجان مقاومة أم درمان، عن تنظيم اعتصام ليوم واحد، غداً الخميس، وفاء لروح الشهيد محمد يوسف إسماعيل، الذي قتل في موكب 30 يناير/كانون الثاني الماضي بوسط الخرطوم، وأكدت التنسيقية مواصلتها التصعيد حتى سقوط الانقلاب ومحاكمة قادته.

وكانت لجان المقاومة قد وضعت جدول المليونيات الرافضة للانقلاب العسكري، خلال فبراير/شباط الحالي، على أن يبدأ يوم الإثنين المقبل بمليونية جديدة تتجه إلى القصر الرئاسي في الخرطوم، وتخرج في بقية المدن السودانية.

من جهته، قال حزب المؤتمر السوداني، إن قوة من الشرطة العسكرية مدججة بالأسلحة النارية، اعتقلت اليوم، عضو المكتب السياسي، والرئيسة السابقة للحزب بولاية شمال دارفور، أماني حامد حسبو، بعد الاعتداء عليها بطريقة وحشية وضربها بأعقاب البنادق والقذف بها إلى السيارة بطريقة مهينة، وذلك خلال مظاهرة احتجاجية دعت لها العديد من قوى الثورة رفضا لزيارة البرهان وحميدتي إلى الفاشر.

وأشار الحزب إلى أن الأجهزة اعتقلت أيضا عدداً من الناشطين، منهم أسماء النور، ومانيس إبراهيم، ومحمد سالم، ومجدي بحر، وبدر عبد الرحمن، وحمزة محمد.

وأوضح الحزب أن السلطة الانقلابية لها طريق واحد هو إعمال آلة القمع والإرهاب ضد الشعب السوداني سعيا منها لاستسلامه "ولنا طريق واحد لا حياد عنه، وهو الانتظام بشكل متواصل في المقاومة السلمية لهذا الانقلاب حتى إسقاطه".