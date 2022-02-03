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المستشار الألماني يخطط للقاء بوتين في المستقبل القريب

المستشار الألماني يخطط للقاء بوتين في المستقبل القريب
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال المستشار الالماني أولاف شولتز أنه يخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، في المستقبل القريب، للنقاش بشأن الأزمة الأوكرانية.

العالم - أوروبا

وأوضح شولتز، الأربعاء، "أعمل بنشاط مع كل الحلفاء والشركاء في الاتحاد الأوروبي بشأن قضية أوكرانيا"، قبل أن يضيف، "بالتأكيد، تحدثت أيضا مع الرئيس الروسي، ونعد بعناية كل ما سيكون ضروريا، سوف أذهب إلى الولايات المتحدة (في 7 شباط/ فبراير الحالي)، وسأتحدث قريبا في موسكو عن هذه القضايا التي يجب (مناقشتها)".

وأشار المستشار الالماني إلى أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يتابعان سياسة التنسيق وبذل الجهود لإعداد قراراتهما المستقبلية بشكل مناسب.

وردا على سؤال بشأن لقاءه المنتظر مع بوتين، أوضح أن المفاوضات "مخطط لها وستحدث قريبا".

واليوم الأربعاء، أكدت الولايات المتحدة، أنها سوف ترسل قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا والمانيا، موضحة أن وجود تلك القوات سيكون مؤقتا استجابة للظروف الحالية على الحدود الأوكرانية مع روسيا.

وقال الناطق باسم البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحافي، إنه سيتم إرسال قوات إلى بولندا وألمانيا ورومانيا، وأن وجود القوات "سيكون مؤقتا استجابة للظروف الحالية"، مؤكدا أنه سيتم "إرسال 2000 جندي إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة".

وأكد أن تلك القوات لن ترسل إلى أوكرانيا أو تحارب فيها.

وكانت علاقات روسيا مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) توترت، على خلفية الوضع حول أوكرانيا؛ حيث تتهم بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا.

وتنفي روسيا هذه الاتهامات؛ وتؤكد أنها تأتي في سياق الذرائع، التي تسوقها الدول الغربية، لتوسيع حلف الناتو شرقا، باتجاه الحدود الروسية.

كما أن الولايات المتحدة وحلف الناتو، في ردهما على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، وبحسب تصريحات المسؤولين الروس، لم يتطرقا إلى هذه القضية، التي تمس الأمن القومي الروسي.

وفي الموضوع الأوكراني الداخلي، دعت موسكو كييف، أكثر من مرة، إلى تنفيذ "اتفاقيات مينسك" للتسوية في دونباس، جنوب شرقي البلاد؛ غير أن ذلك لم يحدث، حتى اللحظة.

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المستشار الألماني يخطط للقاء بوتين في المستقبل القريب

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