شاهد.. هجوم صاروخي على قاعدة تركية شمال العراق

العالم - العراق

وذكرت قناة "صابرين نيوز" على التليغرام، فجر يوم الخميس، بأن قاعدة زليكان التي تتمركز فيها القوات التركية بمنطقة بعشيقة بمحافظة نينوى شمال العراق، قد تعرضت لرشقة بـ20 صاروخا، حيث تصاعدت أعمدة الدخان منها.

وأضافت القناة، أن مجموعة تطلق على نفسها "احرار سنجار" تبنت الهجوم على قاعدة زليكان التركية.

ونقلت القناة عن مصدر أمني أن 12 من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح هي حصيلة هذا الهجوم الصاروخي على القاعدة.

وبعد هذا الهجوم الصاروخي، نفذت المروحيات التركية دوريات وطلعات في سماء المنطقة.

وتواصل تركيا بين الحين والآخر شن هجمات وغارات وقصف مدفعي وصاروخي على مناطق من شمال العراق وسوريا بحجة استهداف ارهابيين من حزب العمال الكردستاني، في حين ان العديد من المدنيين الابرياء يقعون ضحية لهذه العمليات. وكان آخرها عملية ما يسمى بـ"نسر الشتاء" والتي استمرت ليومين، الامر الذي استنكره الجيش العراقي وفصائل المقاومة العراقية التي هددت بالرد في الوقت المناسب.