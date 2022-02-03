الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. هجوم صاروخي على قاعدة تركية شمال العراق

الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع عراقي، بوقوع هجوم صاروخي على قاعدة تركية بمحافظة نينوى شمال العراق، فجر الخميس.

العالم - العراق

وذكرت قناة "صابرين نيوز" على التليغرام، فجر يوم الخميس، بأن قاعدة زليكان التي تتمركز فيها القوات التركية بمنطقة بعشيقة بمحافظة نينوى شمال العراق، قد تعرضت لرشقة بـ20 صاروخا، حيث تصاعدت أعمدة الدخان منها.

وأضافت القناة، أن مجموعة تطلق على نفسها "احرار سنجار" تبنت الهجوم على قاعدة زليكان التركية.

ونقلت القناة عن مصدر أمني أن 12 من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح هي حصيلة هذا الهجوم الصاروخي على القاعدة.
وبعد هذا الهجوم الصاروخي، نفذت المروحيات التركية دوريات وطلعات في سماء المنطقة.

وتواصل تركيا بين الحين والآخر شن هجمات وغارات وقصف مدفعي وصاروخي على مناطق من شمال العراق وسوريا بحجة استهداف ارهابيين من حزب العمال الكردستاني، في حين ان العديد من المدنيين الابرياء يقعون ضحية لهذه العمليات. وكان آخرها عملية ما يسمى بـ"نسر الشتاء" والتي استمرت ليومين، الامر الذي استنكره الجيش العراقي وفصائل المقاومة العراقية التي هددت بالرد في الوقت المناسب.

روابط ذات صلة

'نسر الشتاء'.. الدفاع التركية تعلن حصيلة قصف شمالي العراق وسوريا!

شاهد: انتهاك تركي لشمال العراق وعصائب الحق تتوعد!

لن تنجح تركيا بمكافحة حزب العمال دون التنسيق مع العراق

تركيا تصدر بيانا حول عملية جوية نفذتها في سوريا والعراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هجوم صاروخي على قاعدة تركية شمال العراق

المستشار الألماني يخطط للقاء بوتين في المستقبل القريب

إقبال على الشموع في ولاية تركية بعد ارتفاع أسعار الكهرباء

اليمن.. سلسلة غارات لطيران العدوان على صنعاء العاصمة والمحافظة

سوريا.. التحالف الدولي ينفذ عملية إنزال في ريف إدلب الشمالي

البيت الأبيض: لن نصف بعد اليوم الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا بـ'الوشيك'