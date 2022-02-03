صنعاء: الحصار يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعيق السلام

العالم - اليمن

وأوضح العزي في تغريدة على حسابه بتويتر فجر اليوم الخميس، أن مواصلة الحصار استخفاف خطير بمعاناة شعب كبير سيفضي لتداعيات لن تكون في صالح أحد.

وأشار إلى أن من المهم إنهاء الحصار والانفتاح على ما لدى القيادة في صنعاء من أفكار سلام بناءة.

وأكد العزي في تغريدة أخرى على حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه، قائلا إن"كل ما نخافه أونطمع فيه ليس بيد أعداء اليمن ولذلك ليس لدينا أي حسابات تمنعنا من إستعمال حقنا في الدفاع وهو لاشك حق مقدس أقرته جميع الأمم والشرائع والقوانين منذ ماقبل التاريخ وظل يترسخ عبر كل المحطات حتى استقر كثابت إنساني غير قابل للنقاش (حقنا في الدفاع أكبر من كل محاولات النيل منه)".