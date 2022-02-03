الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مناورات البحر الاحمر.. عسكرة وخدمة الكيان الاسرائيلي

مناورات البحر الاحمر.. عسكرة وخدمة الكيان الاسرائيلي
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

تزيد مناورات البحر الاحمر من زعزعة الامن في المنطقة وتهدف لخدمة كيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم – ما رأيكم

ويقول خبراء عسكريون واستراتيجيون ان عبارات الامن الاقليمي والعسكري لهذه المناورة وتعميق التنسيق المستخدمة في موضوع مناورات البحر الاحمر فهذه عبارات يطلقها الامريكييون دوما.

ويشير الخبراء العسكريون انه ربما شاركت 60 دولة لكن الدول الفاعلة التي لها تأثير اساسي او نفوذ فقد لا تتعدى 5 او 6 دول غير امريكا و"اسرائيل".

ويؤكدون ان اي مناورة او تدريب جدي على مناورات بحرية او تنسيق امني فلن يكون هناك اي تنسيق فعال مع هذا العدد الضخم.

ويشدد الخبراء العسكري على ان الامر غير مجدي من الناحية التدريبية وحتى من الناحية العملية.

ويرى الخبراء العسكريون والاستراتيجيون ان هناك سيكون هناك تواصل بين الوحدات الاسرائيلية خلال هذه الفترة مع اغلب هذه الدول وسيكون هناك انتقال سفن حربية اسرائيلية برعاية امريكية والتواصل في تمرينات موضعية امام كل ساحل من هذه الدول.

كما اشار خبراء عسكريون يمنيون ان المعطيات والتحركات الاساسية لهذه المناورة والهدف الاساسي منه هو خدمة الكيان الصهيوني وما تسعى له من وراء هذا العمل في المنطقة الذي لا يشكل عامل استقرار.

ويؤكدون ان تلك المناورة هي عامل زعزعة للاستقرار وتهديد مباشر وكل المؤشرات من خلال التهديدات الاسرائيلية او التحركات او التصعيد الذي دفعت به الامارات وان الهدف من مناورة بهذا العدد الكبير الهدف الاساسي منها هو ايجاد صورة بان هناك حشد ورأي عام وان امريكا تملك تجميع التوجهات ضد طرف معين.

ويشدد خبراء عسكريون على ان اي تحرك هو تهديد لصنعاء وان القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الايدي سواء ما جاء على لسان وزير الخارجية اليمني او على لسان الجيش اليمني بان اي انتهاك لسيادة اليمن برا او بحرا لن يسكت عنه.

ما رأيكم:

روابط ذات صلة

مناورات البحر الاحمر استعراضية وتفتقد التدريب الفعال

وزير الخارجية اليمني يحذر من أهداف مشبوهة لمناورات البحر الأحمر

ما يجري في البحر الأحمر.. مناورات تطبيعية وجرعة معنويات للإمارات والسعودية

لأول مرة.. مناورات بحرية في البحر الاحمر بمشاركة "إسرائيل" ودول عربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف

مناورات البحر الاحمر.. عسكرة وخدمة الكيان الاسرائيلي

النيابة العامة البحرينية تجدد حبس 6 أطفال للمرة السابعة

صحيفة امريكية تكشف تفاصيل عن عملية الإنزال الجوي في إدلب .. من هو المستهدف؟

الاحتلال يعيد جبل صبيح للواجهة ويختبر صبر المقاومة هناك

الدفاع الأمريكية تعلن تنفيذ عملية في شمال غرب سوريا .. مصادر سورية: العملية كانت فاشلة وأدت لسقوط ضحايا مدنيين