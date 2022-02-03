الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢
١٠:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من نصف "أسرى عوفر" مصابون بـ "كورونا"

نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من نصف
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن أكثر من نصف الأسرى داخل سجن "عوفر" العسكري "مصابون بفايروس كورونا"، منبهًا إلى تصاعد انتشار الفايروس بين صفوف الأسرى.

العالم - فلسطين

وأوضح نادي الأسير في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الفايروس منتشر في الأقسام كافة، وإدارة سجون الاحتلال عملت على تحوّيل الوباء إلى أداة تنكيل.

وأكد: "الاحتلال استخدم كورونا لترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار أقسام الأسرى للإجراءات الوقائية اللازمة".

ولفت النظر إلى أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى، بالإضافة لعدم إجراء الفحوصات للمخالطين، أدّت لعدم قدرة أيّة جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفايروس منذ انتشاره في السّجون.

وتحصر إدارة سجون الاحتلال، إجراءات المتعقلة بالوباء بسياسة المنع؛ إذ تحولت لأداة عقاب وحرمان، وساهمت في مضاعفة عزل الأسرى الذين باتوا يواجهون السّجان والفيروس، دون توفر أي بديل للتخفيف من معاناتهم.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الــ33

قيادي في حماس يدعو لتحرك واسع لإسناد الأسرى الإداريين

الأسرى الفلسطينيون يقررون التصعيد ضد الاحتلال تضامنا مع الأسير أبو حميد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يصادق على بناء 1500 وحدة استيطانية بالتلة الفرنسية في القدس

نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من نصف "أسرى عوفر" مصابون بـ "كورونا"

إعادة هيكلة الميليشيات الموالية للإمارات في شبوة

مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟

الحشد الشعبي يصدر بيانا حول اغتيال الرائد حسام العلياوي

"نيويورك تايمز": ضحايا مدنيون بينهم أطفال وتحطم مروحية بالعملية الأمريكية في سوريا