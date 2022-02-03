حماس: إرسال التهديدات للهواتف خلال معركة "سيف القدس" يؤكد حجم العدوانية

العالم - فلسطين

وأضاف في تصريح "أنه يؤكد أيضا مدى بشاعة العنصرية التي تحكم سياسات الاحتلال في محاولة بائسة من مؤسسات الاحتلال لعزل أهلنا هناك عن القضايا الوطنية التي يجمع عليها كل شعبنا".

من جانبها أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها لمواقف بعض الدول التي أعلنت رفضها لتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بشأن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري بحق شعبنا الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، إن اختيار تلك الدول مواصلة الدفاع الدائم عن إسرائيل مهما ارتكبت من جرائم، رغم أن الأدلة دامغة والمعلومات والشهادات موثقة في التقرير، يوفر لها الحماية المطلقة من المساءلة والمحاسبة عن أية جريمة ترتكبها أو خرق للقانون الدولي تقترفه.

ورأت في مواقف تلك الدول كتصرف تمييزي في حماية إسرائيل والتغطية على جرائمها، علما أن المطلوب هو التعامل معها مثلها مثل أي دولة، وعدم تشجيعها على البقاء فوق القانون وخارج دوائر المحاسبة، مؤكدة أن مهاجمة إسرائيل وحلفائها لتقرير "أمنستي" يعزز من صدقيته.