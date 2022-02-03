الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢
١١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: إرسال التهديدات للهواتف خلال معركة "سيف القدس" يؤكد حجم العدوانية

حماس: إرسال التهديدات للهواتف خلال معركة
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، "أن اعتراف جهاز الشاباك الاسرائيلي بإرساله تهديدات على هواتف أهلنا في مدن الداخل المحتل أثناء معركة سيف القدس، يؤكد حجم العدوانية في سلوك كل المؤسسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في الداخل".

العالم - فلسطين

وأضاف في تصريح "أنه يؤكد أيضا مدى بشاعة العنصرية التي تحكم سياسات الاحتلال في محاولة بائسة من مؤسسات الاحتلال لعزل أهلنا هناك عن القضايا الوطنية التي يجمع عليها كل شعبنا".

من جانبها أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها لمواقف بعض الدول التي أعلنت رفضها لتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بشأن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري بحق شعبنا الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، إن اختيار تلك الدول مواصلة الدفاع الدائم عن إسرائيل مهما ارتكبت من جرائم، رغم أن الأدلة دامغة والمعلومات والشهادات موثقة في التقرير، يوفر لها الحماية المطلقة من المساءلة والمحاسبة عن أية جريمة ترتكبها أو خرق للقانون الدولي تقترفه.

ورأت في مواقف تلك الدول كتصرف تمييزي في حماية إسرائيل والتغطية على جرائمها، علما أن المطلوب هو التعامل معها مثلها مثل أي دولة، وعدم تشجيعها على البقاء فوق القانون وخارج دوائر المحاسبة، مؤكدة أن مهاجمة إسرائيل وحلفائها لتقرير "أمنستي" يعزز من صدقيته.

روابط ذات صلة

الفلسطينيون يرحبون بتقرير امنستي وواشنطن ترفضه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحطم اكذوبة "لواء عمالقة" العدوان على الاراضي اليمنية

قائد الثورة : قوة الوعي والعزيمة الراسخة خصلتان بارزتان في شخصية حمزة سيد الشهداء (ع)

النهضة تدعو للتظاهر تضامنا مع البحيري.. وأنصار سعيد يدعون للتظاهر لإصلاح القضاء

المقاومون الفلسطينيون يكثفون عمليات اطلاق النار في الضفة + فيديو

حماس: إرسال التهديدات للهواتف خلال معركة "سيف القدس" يؤكد حجم العدوانية

في اتصال هاتفي ؛ وزيرا خارجية ايران واليابان يناقشان العلاقات الثنائية واوضاع المنطقة