بالفيديو.. تشييع جثمان آية الله صافي كلبايكاني في كربلاء 

العالم-العراق

وفي وقت سابق من اليوم الخميس وصل جثمان المرجع الراحل كلبايكاني الى مدينة كربلاء المقدسة بعد تشييعه صباح اليوم في النجف الأشرف.

وسيوارى المرجع الراحل في المدينة المقدسة وفقاً لوصيته.

وشارك في مراسم تشييع الراحل في النجف الاشرف صباح اليوم عدد كبير من المواطنين العراقيين والزوار الايرانيين ومقلديه والكثير من علماء الدين العراقيين والايرانيين ومسؤولي محافظة النجف الاشرف والدبلوماسيين الايرانيين وكذلك مندوبو مراجع الدين.

وجرت مراسم تشییع جثمان المرجع الراحل صباح أمس الأربعاء في مدينة قم المقدسة بمشاركة العديد من علماء الدين والمسؤولين وحشد غفير من مختلف شرائح الشعب الايراني قبل وصوله اليوم الى العراق.

وكان المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني قد وافته المنية ليل الاثنين الثلاثاء عن عمر يناهز 103 اعوام بعد صراع مع المرض.