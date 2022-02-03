الامارات تعترض 3 طائرات مسيرة، من أين جاءت هذه المرة؟

خاص بالعالم

بيان منسوب الى فصيل غير معروف سابقا يسمى "ألوية الوعد الحق" العراقية، قال انه وجه ضربة بـ4 طائرات مسيرة إلى منشآت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأضاف الفصيل أنه سيستمر في توجيه ضربات إلى الإمارات حتى ترفع يدها عن التدخل في دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق. وهدد البيان بأن الضربات المقبلة ستكون أشد وقعا وإيلاما.

استمرار الهجمات في العمق الاماراتي وفشل دفاعاتها الجوية باعتراض الصواريخ والمسيرات، اثار قلق كيان الاحتلال ايضا، حيث اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت استعداد كيانه تقديم المساعدة الامنية والاستخبارية للامارات، خوفا من ان تطال الهجمات الاراضي المحتلة بحسب وسائل اعلام اسرائيلية التي ذكرت ان تل ابيب تنوي نشر انظمة رادارية في الامارات والبحرين تحسبا لأي هجوم محتمل.

المساعدة التي عرضها بينيت تأتي بعدما رفض في وقت سابق طلبا اماراتيا بشراء منظومة القبة الحديدة الاسرائيلية للدفاع الجوي، الا ان نشرة "بريكينغ ديفينس" المتخصصة في الشؤون التسليحية كشفت أنّ الإمارات تعتزمُ شراءَ نظامِ رادار "غرين باين" الإسرائيلي، ضمنَ منظومةِ "آرو" لاعتراضِ الصواريخِ الباليستية، مشيرةً الى أنّ السفارةَ الإماراتية أجرتْ اتصالاتٍ مع وزارةِ الأمن الإسرائيلية لبحثِ مسألةِ التزودِ بالنظام الراداري.

من جانب آخر قال بيان للسفارة الاميركية في الإمارات: ان واشنطن ستستمر في توفير المعلومات الاستخبارية وانها ستنشر مدمرة صواريخ يو إس إس كول والطائرات مقاتلة من جيل الخامس في الامارات للمساعدة في الدفاع عنها عقب سلسلة الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات اليمنية.