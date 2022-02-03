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لجنة 'فلسطين النيابية' لبرلمان الاردن ترحب بتقرير 'العفو' الدولية

لجنة 'فلسطين النيابية' لبرلمان الاردن ترحب بتقرير 'العفو' الدولية
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

رحبت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، بتقرير منظمة العفو الدولية "امنستي" الذي وصف كيان الاحتلال الإسرائيلي بأنه "دولة" فصل عنصري.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أكدت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، أهمية التقرير الصادر من مؤسسة دولية تعنى بحقوق الانسان ذات مصداقية عالية، والذي استند إلى حقائق دامغة.

وأضاف الظهراوي أن التقرير "إثبات إضافي لتعرية الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة "إسرائيل" كـ"دولة فصل عنصري" وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، من الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، والتي تشكل كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي".

وطالبت "فلسطين النيابية"، البرلمانات العربية والاسلامية والدولية باتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة السياسات الاستعمارية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

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لجنة 'فلسطين النيابية' لبرلمان الاردن ترحب بتقرير 'العفو' الدولية

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