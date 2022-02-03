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تشييع مهيب لجثمان المرجع كلبايكاني في صحن الإمام الحسين (ع) بكربلاء (فيديو وصور)

الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

تم تشييع جثمان المرجع الديني الراحل آية الله الشيخ لطف الله صافي كلبايكاني، الخميس، في صحن مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) بمدينة كربلاء المقدسة.

العالم-العراق

وشارك في مراسم التشييع عدد كبير من المواطنين العراقيين والزوار الايرانيين ومقلديه والكثير من علماء الدين العراقيين والايرانيين وأساتذة الحوزة العملية ومسؤولي محافظة كربلاء وكذلك مندوبو مراجع الدين.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس وصل جثمان المرجع الراحل كلبايكاني الى مدينة كربلاء المقدسة بعد تشييعه صباح اليوم في النجف الأشرف.

وسيوارى المرجع الراحل في المدينة المقدسة وفقاً لوصيته.

وقد تمت يوم امس الاربعاء مراسم تشييع جثمان المرجع آية الله صافي كلبايكاني في مدينة قم المقدسة قبل نقله الى العراق.

وكان الفقيد الراحل قد وافته المنية ليل الاثنين الثلاثاء بعد فترة من المرض عن عمر يناهز 103 اعوام.


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