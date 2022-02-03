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لافروف و وانغ إي يناقشان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

لافروف و وانغ إي يناقشان عددا من القضايا الإقليمية والدولية
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الصيني وانغ إي، في بكين، اليوم الخميس، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان.

العالم-اسيا والباسفيك

وجاء في بيان للخارجية الصينية، أن "الطرفين قاما بتنسيق المواقف، بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية، والتعاون في إطار بريكس [مجموعة الدول ذات الاقتصاد الأسرع نموا، وهي الهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والصين]".

وذكر البيان الصيني أن الجانبين وقعا وثيقة للتعاون بين وزارتي خارجية الصين وروسيا الاتحادية، حيث أيد الجانبان ضمان السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنهما يعارضان أي محاولات لخلق مواجهة معسكرات، ومواجهة تكتلية.

وأشار البيان إلى اتفاق الجانبين الصيني والروسي على تعزيز الروح الأولمبية، ومعارضة تسييس الرياضة، فضلا عن دعم نجاح أولمبياد بكين الشتوي. حيث نقل البيان عن وانغ إي قوله، إن "الصين مستعدة لمواصلة تعميق الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع روسيا، على أساس الاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين، والدفاع عن العدالة الدولية، لصالح شعبي البلدين والعالم بأسره".

ومن جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قبل توجهه إلى بكين، أن بلاده، بالتعاون مع السلطات الصينية، تلعب دورا مهما في استقرار الوضع الدولي الحالي.

ويقوم الرئيس الروسي بإجراء محادثات مع نظيره الصيني، في الرابع من شباط/فبراير الجاري، قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.

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