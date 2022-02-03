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شاهد.. خبير عسكري يمني: مناورات البحر الأحمر هو امر دعائي وليس واقعي

الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال الخبير العسكري اليمني العميد عبدالغني الزبيدي أن اعلان أمريكا عن مناورات في البحر الأحمر هو امر دعائي اكثر مما هو واقعي متسائلاً ماذا ستضيف الولايات المتحدة للإمارات والبحرين وباقي دول منطقة الخليج الفارسي بارسال اسلحة وعتاد حديثة الى تلك الدول بعد فشل تلك الأسلحة والعتاد في حماية الدول المطبعة؟

العالم - خاص العالم

وأضاف الزبيدي خلال مشاركته في برنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الإخبارية أن هذه المناورة هي دعاية من قبل أمريكا لدعم حلفائها في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها تلك الدول وكذلك اخذ مزيد من المال من الدول العربية.

وأوضح الزبيدي أن قادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يستفيدون من التوتر في المنطقة للحصول على مزيد من المال بالتزامن مع تضخيم اعلامي الذي يهدف الى تضخيم ادوار الكيان الصهيوني وأمريكا في المنطقة مشيراً الى ان الكيان الصهيوني يتحدث عن بيع أنظمة دفاعية تعمل بالليزر الى الدول المطبعة لكن يجتمع المحللون ومراكز الدراسات أن هذه الأنظمة ليست في الخدمة وقد تدخل عمليا في الميدان بعد مرور سنة من الآن.

وأكد الزبيدي على ان الكيان الصهيوني يريد ان يزيد على حضوره في منطقة الخليج الفارسي لإستيراد انظمة دفاعية الى الدول المطبعة لحماية نفسه في اي حرب مقبلة قد تحدث بين محور المقاومة والكيان الصهيوني وليس لحماية تلك الدول.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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