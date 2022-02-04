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العراق: العمليات المشتركة تصدر بياناً عن مقتل زعيم 'داعش'

العراق: العمليات المشتركة تصدر بياناً عن مقتل زعيم 'داعش'
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

اصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، بياناً بشأن مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي عبدالله قرداش.

العالم - العراق

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير الشمري مساء الخميس :"عاهدكم أبطال قواتنا الأمنية البطلة على الاقتصاص من الإرهاب والإرهابيين من فلول داعش المنهارة، والقضاء عليهم. وقد تمكنوا، بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة ومتابعته وبمشاركة صنوف قواتنا وجهدها الاستخباري خلال الاسبوعين الماضيين، من قتل العشرات منهم، واعتقال غيرهم في عمليات نوعية متواصلة، تشكل استمراراً للعمليات التي لم تتوقف ضد التنظيم الارهابي، والتي أدّت إلى القضاء على مجموعة من أبرز قياداته طوال الشهور الماضية".

واضاف "ما مقتل الإرهابيّ عبدالله قرداش، فجر الخميس (3/2/2022)، سوى استكمالاً لقصاص قواتكم الأمنية البطلة من هذه الزمرة الضالّة، ولا بدّ في هذا اليوم من أن نحيّي الأبطال في جهاز المخابرات الوطني، على جهدهم الجبّار في التوصل إلى معلوماتٍ حساسة ومهمة، سهّلت الوصول إلى قرداش الارهابي".

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