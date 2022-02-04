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حط وزير حرب الاحتلال بيني غانتس في البحرين على متن طائرة عسكرية قديمة كان استقلها الرئيس المصري الاسبق انور السادات حين زار كيان الاحتلال.

زيارة غانتس كانت مفاجئة بحسب التقارير، لكن الاهداف والدوافع معروفة جدا، حيث تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذه الزيارة بتعليقات كثيرة وانتقادات واسعة للتطبيع المفتوح مع كيان الاحتلال.

في سياق آخر، اعلنت الفنانة الفلسطينية دلال ابو امنة، انها رفضت المشاركة في فعاليات فنية في معرض اكسبو دبي في وقت تستقبل الامارات رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي، حيث قالت في بيان لها حول مشاركتها في اكسبو دبي، "نوضح لكم بأن امتناعنا عن قبول عروض فنية حية لهو من باب المسؤولية الوطنية، وتحديدا، رفضنا المشاركة في معرض إكسبو دبي، والذي تمادى في تجاهله لمشاعر وحقوق الشعب الفلسطيني.

ابو امنة اضافت، وتم هذا الرفض إنطلاقا من واجبنا في اتخاذ موقف واضح ضد كل ما يتعارض مع قضيتنا الأم، القضية الفلسطينية". لذا لم تعد الدعاية الضخمة والاموال الهائلة التي صرفت على معرض اكسبو دبي تنفع في تمرير التطبيع، خاصة بالنسبة لاستضافة فنانين عرب للترويج للتطبيع لدى الشارع العربي.

تفاعل وتضامن واسع حضيت به الفنانة الفلسطينية على مواقع التواصل، بدورها اعلنت المخترعة والمهندسة الكويتية جنان الشهاب مقاطعتها لاكسبو دبي، بعد اعلان المسؤولين عن المعرض الاحتفال بيوم تاسيس الكيان الاسرائيلي.

أما في لبنان اعلنت وزارة الداخلية اللبنانية الكشف عن سبع عشرة شبكة تجسس لصالح الاحتلال الاسرائيلي، وذلك في خضم المساعي الاسرائيلية للتوغل في المجتمع اللبناني والترويج لتطبيع مع بيروت.



وفي موضوع آخر كانت أزمة المستشار تركي آل الشيخ ومحمد صبحي قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رفض صبحي عرض مسرحيته خيبتنا في السعودية مقابل 4 مليون دولار اعتراضا على العمل تحت شعار "الترفيه".

ووصف تركي آل الشيخ، محمد صبحي بالمشخصاتى، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: والله أنا أتمنى أن أعرف اللي عرض الملايين عليه ولازم نكشف على قواه العقلية.. عموما تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط، حسب تعبيره.

يبدو ان ال الشيخ لا يعرف ما معنى كلمة مشخصاتي، وانه لم يشاهد ايا من اعمال الفنان المصري الذي يعتبر من مدارس الفن المسرحي في العالم العربي، حيث حضي الفنان محمد صبحي بحملة تضامن واسعة في وجه الهجمات الجارحة من ال الشيخ وحاشيته.