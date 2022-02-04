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الطيران الأمريكي يبدأ بنقل القوات الإضافية إلى أوروبا

الطيران الأمريكي يبدأ بنقل القوات الإضافية إلى أوروبا
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أمس الخميس، بأن الطيران الأمريكي بدأ بنقل القوات الإضافية إلى أوروبا.

العالم - الأميرکيتان

وبحسب معلومات الشبكة الأمريكية، فإن نحو ألفي عسكري أمريكي أقلعوا من قاعدة "فورت براغ" بولاية كارولينا الشمالية على متن طائرات "سي 17".

يذكر أن من بين الألفين عسكري سيتم نشر (حوالي 1700) في بولندا، والمتبقين سيتم نشرهم على أراضي ألمانيا بشكل مؤقت.

وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قد أعلن في وقت سابق عن عزم واشنطن إرسال 2000 عسكري إضافي إلى أوروبا.

وكانت روسيا قد أعلنت أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوروبا "لن يساهم في وقف التصعيد"، مشيرة إلى أنها قد تتخذ إجراءات لضمان أمنها ومصالحها.

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