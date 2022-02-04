منصات التواصل تدعم الفنان محمد صبحي في أزمته مع تركي آل الشيخ

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يبدو ان رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي ال الشيخ لا يعرف ما معنى كلمة مشخصاتي، وانه لم يشاهد ايا من اعمال الفنان المصري الذي يعتبر من مدارس الفن المسرحي في العالم العربي، طبعا لا يمكن المقارنة بين تاريخ صبحي وتاريخ ال الشيخ.



تضامن وتفاعل بشكل واسع رواد التواصل الاجتماعي في العالم العربي، مع محمد صبحي في وجه الهجمات الجارحة من ال الشيخ وحاشيته، حيث كتبت "هنا محمود": "شوال الرز وهو ما يصف به المصريون تركي ال الشيخ يهين الفنان محمد صبحي. هل نجد فنانا واحدا يواجه هذا الكائن القبيح الذي دخل علينا من اربع سنوات بنية تدمير كل ما هو جميل كان في مصر. دمر النوادي ودمر الثقافة ودمر الفن المصري الذي كان القوة الناعمة لمصر وكان الفنانين العرب جميعهم يأتون إلينا لأخد صك النجاح.. ليه يا مصر"



وعلقت "انجي علي" حول هذا الموضوع مغردة: "طبعا كلنا محمد صبحي ولنا الشرف ان ندعم رجل وطني لم ولن يبيع نفسه او مبادئه لاجل خاطر المال. كل التحية والتقدير يا استاذ يا محترم".



وجاء في حساب "الزوز": "الذي توجه الى تركي ال الشيخ. اسمع قبل ما تتكلم عن الفنان الجميل يا بتوع الشباك. فنانين شباك لا يمثلونا. احنا محتاجين فنانين بجد زي نموذج الفنان محمد صبحي فهو خير من يمثل الشعب المصري".



وكتب تامر طلبة" الذي انتقد سكوت الفنانين المصريين عن اهانة ال الشيخ للفنان محمد صبحي:"هو النت قطع عند الفنانين والفنانات ولا ايه. خير ما حدش شايف لهم تويتة لغاية دلوقتي. لعل المانع خير".

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