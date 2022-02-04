الضفة الغربية..الاحتلال يعتقل 3 شبان

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين قصي عدنان جمعة، وموسى عبد اللطيف القدومي واعتدت عليهما بالضرب، بعد اقتحام منزليهما في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا أمير محمود نزال من بلدة قباطية، أثناء مروره على حاجز قرب بلدة جبع جنوب جنين

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال مرورها عن مفرق بلدة عنزا جنوب جنين.

كما تواصلت الليلة الماضية فعاليات الإرباك الليلي قرب البؤرة الاستيطانية "أفيتار" في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ووفق معطيات حقوقية، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (132) عملية توغل في الضفة الغربية، منذ بداية الأسبوع، اعتقلت خلالها (112) مواطنًا، منهم 8 أطفال وامرأة.

وشهد يوم 1/2/2022، أوسع عمليات الاعتقال، حيث نفذت تلك القوات حملات اعتقال جماعي، طالت 19 مواطناً في مخيم الأمعري، جنوب مدينة البيرة، و9 مواطنين في بلدة تقوع، شرقي مدينة بيت لحم.