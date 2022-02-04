الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الضفة الغربية..الاحتلال يعتقل 3 شبان

الضفة الغربية..الاحتلال يعتقل 3 شبان
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان من قلقيلية وجنين في الضفة المحتلة.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين قصي عدنان جمعة، وموسى عبد اللطيف القدومي واعتدت عليهما بالضرب، بعد اقتحام منزليهما في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا أمير محمود نزال من بلدة قباطية، أثناء مروره على حاجز قرب بلدة جبع جنوب جنين

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال مرورها عن مفرق بلدة عنزا جنوب جنين.

كما تواصلت الليلة الماضية فعاليات الإرباك الليلي قرب البؤرة الاستيطانية "أفيتار" في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ووفق معطيات حقوقية، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (132) عملية توغل في الضفة الغربية، منذ بداية الأسبوع، اعتقلت خلالها (112) مواطنًا، منهم 8 أطفال وامرأة.

وشهد يوم 1/2/2022، أوسع عمليات الاعتقال، حيث نفذت تلك القوات حملات اعتقال جماعي، طالت 19 مواطناً في مخيم الأمعري، جنوب مدينة البيرة، و9 مواطنين في بلدة تقوع، شرقي مدينة بيت لحم.

روابط ذات صلة

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة والقدس المحتلتين

مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بلومبيرغ: ضغوط دولية على الإمارات لمكافحة تمويل الإرهاب

الطيران الأمريكي يبدأ بنقل القوات الإضافية إلى أوروبا

كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

شرطة الاحتلال قد تكون استخدمت "بيغاسوس" للتجسس على شاهد رئيسي ضد نتنياهو

الضفة الغربية..الاحتلال يعتقل 3 شبان

بالفيديو..واشنطن تطلق سيناريو جديد للأزمة الأوكرانية