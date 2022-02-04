بوتين يصل إلى بكين للمشاركة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية

العالم - أسيا و الباسفيك

ومن المقرر أن يجري الرئيسان محادثات أثناء اللقاء، وسيرافق بوتين خلال الزيارة وفد يضم مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف، ورئيس شركة "روسنفط" إيغور سيتشين.

ويعد هذا اللقاء المباشر بين الزعيمين الروسي والصيني الأول من نوعه منذ بداية وباء كورونا.

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، بأن لقاء الرئيسين سيعقد اليوم الجمعة قبل بداية مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية.

ومن المتوقع أن يناقش بوتين وشي جين بينغ أثناء لقائهما أهم القضايا الدولية، بما في ذلك الحوار بين روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو، والمقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، بالإضافة إلى الاتجاهات الرسمية للتعاون الثنائي، بما في ذلك في مجال الطاقة والتعاون الاستثماري والفضاء.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي في مقال لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بعنوان "روسيا والصين: شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل"، أن روسيا والصين جاران تجمعهما تقاليد قديمة من الصداقة والثقة.

وثمن بوتين العلاقات الروسية الصينية، وأكد أن الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين، يدخل حقبة جديدة، وقد وصل إلى مستوى غير مسبوق.