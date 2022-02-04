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زاخاروفا تدعو الى وقف الهيستيريا الغربية والمزاعم حول نية روسيا بالهجوم على أوكرانيا

زاخاروفا تدعو الى وقف الهيستيريا الغربية والمزاعم حول نية روسيا بالهجوم على أوكرانيا
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية مارايا زاخاروف إلى ضرورة وقف الهيستيريا الغربية ونشر المعلومات الباطلة والمزاعم حول نية روسيا بالهجوم على أوكرانيا.

العالم - أوروبا

وقالت في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "على دول الناتو وقف الهستيريا حول أوكرانيا ووقف تزويدها بالسلاح .. يجب أن تظهر كييف استقلاليتها وأن تنتقل إلى حوار مباشر مع دونيتسك ولوغانسك".

كما دعت زاخاروفا رئيس الحكومة البريطانية للتوقف عن "نشر معلومات كاذبة حول التهديد بغزو روسي لأوكرانيا". قائلة: "نشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مقطع فيديو على صفحة وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للحكومة يخبر فيه المشاهدين عن القوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا ويزعم باحتمالات حقيقية جدا لغزو روسي وشيك.. توقفوا عن ترهيب الجميع ، أوقفوا انتشار التهديدات المزيفة".

وأضافت زاخاروفا أن روسيا "سترد بشكل متناسب بحجج مضادة للتصريحات السخيفة والمزيفة لوزارة الخارجية البريطانية".

وفي ضوء العقوبات التي تهدد بريطانيا بفرضها ضد روسيا، قالت زاخاروفا إن روسيا ستتخذ إجراءات انتقامية إذا فرضت بريطانيا عقوبات على وسائل الإعلام الروسية: "لم تستبعد رئيسة وزارة الخارجية البريطانية، ليز تروس، مؤخرا إمكانية فرض عقوبات على وسائل الإعلام الروسية. إذا تم اتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الروسية والصحفيين والمراسلين وفُرضت بعض العقوبات على وسائل الإعلام الروسية..سيكون لدينا كل الأسباب للرد المستهدف".

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زاخاروفا تدعو الى وقف الهيستيريا الغربية والمزاعم حول نية روسيا بالهجوم على أوكرانيا