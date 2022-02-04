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تشاهدون الليلة في بانوراما..

جهود متواصلة لإسقاط الحكم العسكري بالسودان...القمة الروسية الصينية وردع التوسع الغربي

جهود متواصلة لإسقاط الحكم العسكري بالسودان...القمة الروسية الصينية وردع التوسع الغربي
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، إعلان تجمع المهنيين السودانيين سعيه الى تشكيل أكبر جبهة سياسية من الاحزاب والتجمعات المهنية بهدف إسقاط المجلس العسكري، وأن الجبهة ستركز على قيادة الشارع لإنهاء الانقلاب.

العالم - بانوراما

في وقت شهدت فيه العاصمة الخرطوم وعدة مدن اخرى احتجاجات ضد حكم العسكر، ومطالبة بعودة الحكم المدني.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: توقيع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، على بيان مشترك أعلنا فيه عن دخول العلاقات الدولية عهدا جديدا والتنمية المستدامة.

وندد البلدان اللذان تشهد علاقاتهما مع واشنطن توترا متصاعدا، بدور التحالفين العسكريين الغربيين اللذين تقودهما الولايات المتحدة، حلف شمال الأطلسي وحلف"أوكوس"الذي أنشئ بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2022، باعتبارهما يقوضان 'الاستقرار والسلام العادل' في العالم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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