جهود متواصلة لإسقاط الحكم العسكري بالسودان...القمة الروسية الصينية وردع التوسع الغربي

العالم - بانوراما

في وقت شهدت فيه العاصمة الخرطوم وعدة مدن اخرى احتجاجات ضد حكم العسكر، ومطالبة بعودة الحكم المدني.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: توقيع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، على بيان مشترك أعلنا فيه عن دخول العلاقات الدولية عهدا جديدا والتنمية المستدامة.

وندد البلدان اللذان تشهد علاقاتهما مع واشنطن توترا متصاعدا، بدور التحالفين العسكريين الغربيين اللذين تقودهما الولايات المتحدة، حلف شمال الأطلسي وحلف"أوكوس"الذي أنشئ بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2022، باعتبارهما يقوضان 'الاستقرار والسلام العادل' في العالم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.