العقوبات الجديدة ضد روسيا ستكون في مجال التكنولوجيا والتقنيات

العالم ـ أوروبا

وجاء هذا الإعلان على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" وقالت خلالها إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في حال حدوث تصعيد حول أوكرانيا ستكون ضد قطاع التكنولوجيا".

وأضافت قائلة "نحن نتحدث عن مكونات عالية التقنية لا يمكن لروسيا ببساطة استبدالها بمفردها، في مجال الذكاء الاصطناعي والأسلحة وأجهزة الكمبيوتر والليزر والرحلات الفضائية ويجب على روسيا تحديث اقتصادها بشكل عاجل، حيث لا يمكن القيام بذلك بدون التقنيات".

وبحسب فون دير لاين، فقد طورت المفوضية الأوروبية مجموعة كبيرة وشاملة من العقوبات المالية والاقتصادية، وهي إجراءات تتراوح من تقييد الوصول إلى رأس المال الأجنبي إلى ضوابط التصدير على السلع التكنولوجية.

وتابعت فون دير لاين: "هذا سيجعل الاقتصاد الروسي أكثر هشاشة وسئلت عما إذا كان السكان سيعانون من هذا نعم هناك تأثير غير مباشر".

وفي الأشهر الأخيرة، اتهمت واشنطن وبروكسل موسكو بالتخطيط "لغزو" أوكرانيا، وذلك من خلال نقل القوات العسكرية إلى الحدود مع أوكرانيا.