رئيس الحكومة الجزائرية يزور تونس الاثنين المقبل

العالم-الجزائر

ويترأس عبدالرحمن خلال الزيارة مناصفة مع نظيرته التونسية نجلاء بودن الاجتماع الـ22 للجنة المشتركة العليا بين البلدين، في ظل تطور لافت في العلاقات منذ الزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس قبل شهرين، وفي ظروف سياسية واقتصادية عصيبة تشهدها تونس، سعت خلالها الجزائر إلى توفير دعم وإسناد مالي لها لدفعها نحو تجاوز الأزمة.

ويرافق رئيس الحكومة الجزائري في زيارته التي تدوم يومين إلى تونس وزراء التجارة والصناعة والصحة والطاقة.

وسيجرى خلال اللجنة المشتركة، التي لم تعقد منذ آخر دورة في مارس/آذار 2017، بحث متابعة الاتفاقيات والتفاهمات السياسية التي تمت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وملف تنمية المناطق الحدودية بين البلدين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وراهن العلاقات الاقتصادية والتجارية، وآليات تفعيل عدد من الاتفاقيات التي كان وقّع عليها البلدان في وقت سابق وتعطل وضعها قيد التنفيذ لدواعٍ مختلفة، بالإضافة إلى ملف التعاون في مجال الطاقة، حيث ترغب شركة "سوناطراك" في تمركز أكبر في السوق التونسية، ومناقشة ملف الغاز والكهرباء.

وكان الرئيسان التونسي قيس سعيّد والجزائري عبد المجيد تبون قد اتفقا، خلال زيارة الأخير إلى تونس، على تسريع عقد اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، والذي تأخر عن موعده منذ ثلاث سنوات، بسبب توترات واستحقاقات سياسية في كلّ من الجزائر وتونس.