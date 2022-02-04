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منتقدا تسييس النشاطات الرياضية..

برلماني ايراني: اميركا أكدت مرة أخرى أنها لايمكن الوثوق بها

برلماني ايراني: اميركا أكدت مرة أخرى أنها لايمكن الوثوق بها
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

انتقد عضو لجنة الشؤون الرياضية البرلمانية الايرانية احسان قاضي زاده هاشمي قرار اميركا بتسييس اصدار تأشيرات دخول للمصارعين الايرانيين، عادّا هذا التصرف يؤكد مرة أخرى أنها لايمكن الوثوق بها.

العالم - ايران

وقال قاضي زاده هاشمي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن اميركا تنظر الى النشاطات الرياضية والمسابقات ذات الصلة وفق مقاساتها السياسية وهذه النظرات والتصرفات لاتصب لصالح التوصل الى تفاهم في المفاوضات.

واضاف: إن فريق المصارعة الايراني تلقى دعوة من اتحاد المصارعة الاميركي وقد تم التخطيط لاجراء المسابقات لذلك من الواجب منحه تأشيرات لجميع المشاركين سواءً اللاعبين الابطال أو أعضاء الكادر التدريبي.

ولفت الى اتخاذ اتحاد المصارعة الايراني قرارا صحيحا بعدم المشاركة في مسابقات نظيره الاميركي ورفض التصرفات الاميركية بهذا الشأن.

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